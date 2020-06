E. Macron finalise le déconfinement et annonce des consultations sur la relance durant l'été

Dépêche - Publié le 15.06.2020 par Mathieu Robert

Dans son allocution le 14 juin, le Président de la République a d'abord annoncé la réouverture des restaurants «dès demain» en Île-de-France, et la reprise complète des crèches, écoles et collèges à partir du 22 juin, «en hexagone comme en outre-mer». Du côté des frontières, il sera possible dès le 15 juin de se «déplacer entre les pays européens», et à partir du 1er juillet de se rendre dans les Etats hors d'Europe «où l'épidémie est maîtrisée». Concernant les rassemblements, «il faudra continuer de (les) éviter au maximum» et ils «resteront très encadrés». Le Président de la République a ensuite évoqué les grandes lignes de sa politique économique de relance, autour d'un objectif de «retrouver notre indépendance», et d'une «reconstruction économique, écologique et solidaire». Ce plan sera préparé «durant tout l'été avec les forces vives de notre Nation». Et de préciser que la Convention citoyenne y «contribuera». Sur le fond, le président est peu entré dans le détail: cette reconstruction passera «par la recherche, la consolidation des filières, l'attractivité et les relocalisations lorsque cela se justifie». Elle passera aussi par la création «de nouveaux emplois en investissant dans notre indépendance technologique, numérique, industrielle et agricole».