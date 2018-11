E.ON prédit un bénéfice annuel dans le haut de ses prévisions

Le groupe énergétique allemand a déclaré mercredi s'attendre pour 2018 à un bénéfice ajusté avant intérêts et taxes (Ebit) compris entre 2,8 et 3,0 milliards d'euros et à un bénéfice net de 1,3 à 1,5 milliard d'euros.

RWE SUBIT UNE CHUTE DU BÉNÉFICE DE 23,5% SUR 9 MOIS

RWE a vu son bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) chuter de 23,5% sur neuf mois, à 1,3 milliard d'euros, conformément aux attentes des analystes interrogés par Reuters.

Premier producteur d'électricité en Allemagne, RWE a confirmé mercredi le versement d'un dividende de 0,70 euro par action au titre de 2018, en hausse de 40% par rapport à l'exercice précédent.

RWE a dit que son projet de démantèlement d'Innogy, sa filiale de réseaux et d'énergies renouvelables, suivait son cours. Il s'attend toujours à ce que cette opération complexe obtienne le feu vert des autorités européennes vers le milieu de 2019.

