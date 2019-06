E.On : Oddo confirme son conseil et l'objectif

03/06/2019 | 09:08

Oddo confirme son conseil Neutre sur la valeur et son objectif de cours de 10,60 E soulignant les incertitudes après le rapprochement avec Innogy.



Après une réunion avec la direction de la société, les principales interrogations concernent le retail et la dette indique le bureau d'analyses. ' La revue des options stratégiques de npower conduit à envisager de nombreux scénarios. En cas de nécessité, E.On n'exclut l'option d'une mise en liquidation de cet actif ' rajoute Oddo.



' Le plan d'efficacité sur la fourniture d'énergie en Allemagne limitera la pression sur les marges. Le transfert des clients est progressif sur les prochaines années. Le maintien de la notation semble une priorité légitime. Selon nous elle pourrait entrainer une baisse des efforts d'investissement préjudiciable à la croissance ' explique Oddo.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.