E-PANGO: Point de situation

COMMUNIQUE DE PRESSE PARIS, le 14 décembre 2021 - 18h00 Point de situation E-PANGO (code ISIN : FR0014004339 - mnémonique : ALAGO), spécialiste de la fourniture d'énergie aux entreprises et aux collectivités pour des solutions d'optimisation sur-mesure, flexibles et au bon prix annonce qu'à la suite de la décision prise par le conseil d'administration le 3 novembre dernier, la Société a mis en ?uvre la suspension de ses activités gaz de façon concertée avec tous ses clients (13 au total) sauf un, pour lequel aucun accord n'a pu être conclu. Les dernières fournitures de gaz naturel auront lieu au plus tard le 31 décembre 2021. Pour un seul client, après des négociations de plus de deux mois et malgré la reconnaissance par ce dernier du caractère imprévisible de la situation actuelle des prix du gaz naturel et de la légitimité pour E-PANGO d'obtenir une révision des termes financiers du contrat ou une indemnisation au titre de l'imprévision, aucun accord n'a été trouvé permettant à la société de continuer à exécuter ses obligations. La Société a par conséquent été contrainte de mettre fin au contrat de fourniture conclu avec ce client. La situation du marché électrique, après une accalmie fin octobre - début novembre 2021, atteint des niveaux jamais constatés auparavant pouvant mettre en danger non seulement les fournisseurs d'électricité alternatifs, dont E-PANGO, mais aussi les clients ne bénéficiant pas des dispositifs de gel des tarifs mis en place par le gouvernement (i.e. les clients professionnels). Le coût du produit calendaire (2022) a pour la première fois, depuis l'existence du marché organisé de l'électricité, atteint un niveau supérieur à 200? / MWh, alors que ce coût s'établissait généralement autour de 60? / MWh ces dernières années. Cette situation, sans remettre en cause l'objectif de chiffre d'affaires d'E-PANGO pour 2021 d'environ 30m?, aura un impact significatif sur le résultat opérationnel en 2021. Cette période haussière, si elle devait perdurer en 2022, pourrait modifier en profondeur le paysage électrique européen. Face à une telle incertitude, E-PANGO va accélérer le développement de ses activités SMART (autoconsommation, stockage, valorisation de la flexibilité) qui pourraient apporter une réponse pertinente à la refonte du système électrique. A ce titre, E-PANGO salue le démarrage en novembre 2021 de la station Karrgreen Ploërmel dédiée à la mobilité verte (biogaz, électricité), pour laquelle la société, en plus de la fourniture électrique, va pouvoir tester l'optimisation d'un système regroupant une production photovoltaïque in situ, un stockage électrique in situ, la gestion des compresseurs de gaz et des bornes de recharge électrique. Ce troisième projet SMART s'inscrit dans la continuité stratégique d'E-PANGO de développement de solutions d'autoconsommation avec stockage. Les résultats attendus pourraient ensuite être déclinés à d'autres configurations comme l'habitat individuel équipé de panneaux photovoltaïques, de pompe à chaleur réversible, de chauffe-eau électrique et de véhicule électrique. Dans un contexte énergétique inédit marqué par une hausse constante des prix de l'électricité, la mise en place de solutions d'autoconsommation couplée à des moyens de stockage in-situ représente une solution pérenne permettant aux consommateurs de type professionnel de réduire leur facture d'électricité et s'engager pleinement dans le processus de transition énergétique. A PROPOS D'E-PANGO E-PANGO est un spécialiste de la fourniture d'énergie aux entreprises et aux collectivités. Sa vocation est de leur apporter des offres d'énergie et des solutions d'optimisation individualisées, flexibles et au bon prix. La solution globale proposée par E-PANGO réunit de façon inédite 4 expertises au sein d'une même plateforme technologique : sourcing, gestion et valorisation de la data, digitalisation des processus commerciaux et solutions d'autoconsommation et de stockage. Elle permet à une équipe restreinte de fidéliser déjà près de 500 clients. Avec une croissance forte et rentable qui lui a permis en 2020 de réaliser un chiffre d'affaires de 13,5 M?* en croissance de 144 %, E-PANGO a l'ambition de s'imposer à terme comme un acteur de référence aux côtés des majors du secteur de l'énergie auprès d'une clientèle de professionnels. * (dont 3,5 M? au titre de la refacturation du coût de l'acheminement revenant aux gestionnaires de réseaux) Contact Investisseurs : Actifin Benjamin Lehari +33 (0)1 56 88 11 11 blehari@actifin.fr Contact Presse Financière : Actifin Isabelle Dray +33 (0)1 56 88 11 29 idray@actifin.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



