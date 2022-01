EACL et les LNC feront le point sur l'avenir des laboratoires de Chalk River auprès de la collectivité

Les membres de la collectivité sont invités à en apprendre davantage sur les laboratoires nucléaires nationaux du Canada dans le cadre d’un webinaire public portant sur les projets en cours et les plans futurs

CHALK RIVER, Ontario, 17 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et les Laboratoires nucléaires du Canada (LNC) ont le plaisir d’annoncer qu’ils tiendront un discours public en direct la semaine prochaine pour fournir à la collectivité une mise à jour sur les progrès en vue de bâtir un avenir brillant et fructueux pour les Laboratoires de Chalk River. Le webinaire, accessible sur le site Web des LNC et diffusé sur les plateformes de médias sociaux des LNC, abordera des sujets tels que la revitalisation du campus de Chalk River, ainsi que de nouveaux projets passionnants en cours dans les domaines de l’énergie propre, de la santé publique et de la gérance de l’environnement.

Mise à jour pour la collectivité

Lundi 24 janvier

De 19 h à 20 h 30 (HNE)

www.cnl.ca/future

(Disponible en français et en anglais. Il y aura une période de questions après la présentation. L’inscription à l’avance est conseillée.)

Les membres du public, les communautés autochtones, les représentants élus et les autres résidents et organisations intéressés sont tous encouragés à s’inscrire à l’avance au webinaire à l’adresse suivante : www.cnl.ca/future . EACL et les LNC espèrent que le webinaire sera l’occasion pour le public de mieux interagir et de s’engager auprès des deux organisations, et d’en apprendre davantage sur les nombreux projets passionnants qui sont en cours pour faire progresser les programmes de sciences et de technologies nucléaires menés sur le site.

« Aux LCN, nous avons travaillé fort pour positionner les Laboratoires de Chalk River pour l’avenir, en veillant à maintenir et à élargir notre position de chef de file dans des domaines clés de la recherche, tout en explorant de nouvelles opportunités commerciales », a commenté Joe McBrearty, PDG des LNC. « Il est passionnant de voir cette vision prendre forme, et nous voulons partager ces progrès, entamer la discussion et entendre ce que les gens ont à dire sur les plans d’avenir des laboratoires. C’est l’objectif de ce webinaire, et j’espère que les gens profiteront de cette occasion. »

« En tant que société d’État fédérale et propriétaire des Laboratoires de Chalk River, EACL a pour objectif de faire avancer le programme du gouvernement dans les domaines des changements climatiques, de la santé et de la réconciliation », a déclaré Fred Dermarkar, président et PDG d’EACL. « Nous collaborons avec les LNC pour y parvenir, pour stimuler l’innovation nucléaire, pour créer un campus nucléaire de pointe et pour nettoyer les déchets hérités. Ce webinaire est l’occasion de parler de ce que nous avons en tête pour l’avenir, et d’entendre la collectivité locale et les peuples autochtones sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble à l’avenir. »

Les LNC ont récemment élaboré un nouveau plan, appelé « Vision 2030 », qui précise leur vision à long terme et décrit leurs activités pour les dix prochaines années. Parmi les projets actuellement réalisés par les LNC, on compte notamment le choix de l’emplacement de petits réacteurs modulaires (PRM) au campus de Chalk River, des travaux de recherche liés à la production et à la distribution d’isotopes médicaux de nouvelle génération et certains des projets d’assainissement de l’environnement les plus importants et les plus complexes jamais entrepris au Canada. Ces activités s’ajoutent aux projets portant sur l’énergie basée sur l’hydrogène, les combustibles nucléaires avancés, les sciences de l’environnement, la cybersécurité, les produits radiopharmaceutiques et une foule d’autres domaines de recherche.

L’ensemble de ces travaux est réalisé aux Laboratoires de Chalk River, qui sont en cours de modernisation grâce à la revitalisation d’infrastructures essentielles du site et à un important investissement dans de nouvelles installations scientifiques de calibre international. Ce programme d’immobilisations s’inscrit dans un processus décanal de transformation du campus, financé par un investissement de 1,2 milliard de dollars d’EACL, propriétaire du site, au nom du gouvernement du Canada.

Pour obtenir plus d’information sur les LNC, y compris sur le webinaire, veuillez visiter le www.cnl.ca/?lang=fr. Pour en savoir davantage sur EACL, veuillez consulter le www.aecl.ca/fr.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en sciences et en technologie nucléaires qui offrent des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d’industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l’industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, ils offrent des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont en bonne posture pour l’avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de la sécurité est au cœur de toutes leurs activités.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète de services offerts par les Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter le www.cnl.ca/?lang=fr ou envoyer un courriel au communications@cnl.ca.

À propos d’EACL

EACL est une société d’État fédérale dont le mandat est de propulser les possibilités nucléaires pour le Canada. En collaboration avec les Laboratoires Nucléaires Canadiens, EACL facilite la science et la technologie nucléaires et s’acquitte des responsabilités du gouvernement du Canada en matière de gestion des déchets radioactifs. Pour en savoir davantage sur EACL, veuillez consulter le www.aecl.ca/fr.

Personne-ressource aux LNC :

Patrick Quinn

Directeur, Communications de l’entreprise

Téléphone : 1-866-886-2325

Courriel : communications@cnl.ca

Personne-ressource à EACL :

Maude-Émilie Pagé

Directrice, Communications et rapports gouvernementaux

communications@aecl.ca