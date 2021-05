EAG renforce ses services de tests de dispositifs médicaux avec un nouveau laboratoire

EAG Laboratories élargit ses capacités de tests de dispositifs médicaux avec un nouveau laboratoire de plus de 18 000 mètres carrés situé à Saint-Louis, Missouri.

Le nouveau laboratoire dispose d'une conception sur mesure pour répondre aux exigences du secteur des dispositifs médicaux. Il accroît les capacités analytiques d'EAG, réduit les délais d'exécution et contribue à répondre à toutes les exigences de la FDA et du règlement européen sur les dispositifs médicaux.

Le laboratoire est équipé:

d'une salle blanche pour l'isolement et l'identification des particules

d'un laboratoire d'analyses dédiées des polymères de dispositifs médicaux

d'instruments dernier cri prenant en charge les tests de biocompatibilité des programmes ISO 10993-18 pour les dispositifs médicaux et les produits de combinaison

Les scientifiques d'EAG étudient et corrigent les défaillances de produits depuis plus d'un demi-siècle et ont une compréhension approfondie des matériaux et des procédures de tests. L'expansion du laboratoire de dispositifs médicaux permet à EAG de mettre ses connaissances au service d'un secteur des dispositifs médicaux crucial et en pleine évolution.

Le laboratoire de Saint-Louis est certifié ISO 9001:2015 et ISO 17025, enregistré à la FDA et agréé par la DEA, et propose une assistance analytique en matière de caractérisation des matériaux, d'analyse des défaillances, d'identification des particules, d'identification des contaminants, d'analyse quantitative, et de caractérisation chimique ISO 10993-18.

À propos d'EAG Laboratories

EAG Laboratories est le leader mondial des sciences des matériaux et de l'ingénierie. La société est au service de milliers de clients grâce à plus de 20 sites répartis en Europe, en Asie et aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter eag.com. Eurofins Scientific, la société mère d'EAG Laboratories, est un chef de file pesant plusieurs milliards de dollars spécialisé dans les services de tests scientifiques et disposant d'un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques validées.

À propos d'Eurofins – le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins réalise des tests pour sauver des vies. Avec un effectif de plus de 50 000 employés travaillant dans un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

