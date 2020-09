ECONOCOM ET BOURBON EN NEGOCIATIONS EXCLUSIVES

POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE LES ABEILLES

Paris, le 4 septembre 2020 - Les groupes Bourbon et Econocom sont entrés en négociations exclusives en vue de la reprise par Econocom de la société les Abeilles, le spécialiste français du remorquage et sauvetage en haute-mer, et de la mise en place d'un partenariat opérationnel en soutien de cette activité.

Depuis 5 ans, Econocom, Entreprise Générale du Digital (équipements, services, financement) accompagne le groupe Bourbon (services maritimes à l'offshore) pour le financement de certains de ses navires, au premier rang desquels ceux de la société Les Abeilles. La dimension très technique de l'activité de cette dernière, la solidité de ses savoir-faire et de sa situation financière ainsi que la volonté d'Econocom de se positionner davantage comme acteur de la digitalisation maritime ont conduit ce dernier à proposer de renforcer son engagement qui, de financier, deviendrait également actionnarial.

Pour les Abeilles et ses équipes, la réalisation de ce projet serait synonyme d'adossement à un groupe solide, désireux de s'investir dans son développement futur, en France mais aussi à l'international et d'accompagner le renouvellement en cours de sa flotte.

Cet accord prévoit également que Bourbon continue de concourir au développement des Abeilles en apportant son expertise technique d'armateur dans la gestion des opérations au travers d'un contrat de prestations d'assistance commerciale et technique. A travers ce projet, Bourbon poursuit ainsi sa focalisation sur les services maritimes à l'Offshore autour de ses trois activités - Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services.

« Les Abeilles, c'est une société à l'identité forte dont l'expertise en matière de protection du littoral est reconnue d'un vaste public. En gérant des sauvetages majeurs de navires en détresse, Les Abeilles ont écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de BOURBON. Avec Econocom, la société rejoindrait un acteur solide et réputé, qui a l'envergure nécessaire pour assurer son développement futur, notamment en ce qui concerne le projet stratégique de renouvellement de sa flotte » déclare Gaël Bodénès, Président de Bourbon Maritime.

Pascal Potrel, Directeur général des Abeilles indique « Je serais très heureux que Les Abeilles puissent ainsi s'appuyer sur Econocom, un actionnaire capable de nous accompagner dans l'acquisition de nouveaux navires, tout en continuant de bénéficier du support armateurial de BOURBON. Ce projet permettrait de renforcer notre potentiel de développement à long terme et nous placerait en bonne position pour remporter de futurs appels d'offres. »

Jean-Louis Bouchard, Président d'Econocom déclare : « Également marin et ingénieur civil du Génie Maritime, je serais honoré de concourir au développement de la prestigieuse Société Les Abeilles grâce au projet positif envisagé avec le groupe Bourbon. Si celui-ci se réalise, nous entendons assumer pleinement notre responsabilité d'actionnaire et donner aux collaborateurs des Abeilles les moyens, notamment financiers, de remplir au mieux, et dans la durée, leur mission. »

A propos de la société Les ABEILLES

Fondée au Havre en 1864, la Société Les Abeilles est un armateur français spécialisé dans le remorquage en haute-mer. Depuis plus de 40 ans, elle assure la protection des 3 120 km de côtes françaises grâce à 4 remorqueurs d'intervention, d'assistance et de sauvetage (RIAS) et à 3 Bâtiments de Sauvetage et d'Assistance Affrété (BSAA) pour la Marine Nationale et les Préfectures maritimes françaises. S'appuyant sur le savoir-faire de 140 collaborateurs, elle assure des missions de remorquage en haute mer, d'assistance et sauvetage des navires en détresse, de lutte contre la pollution par hydrocarbures ainsi que des missions de conseil en assistance et sauvetage pour la Marine nationale.

A propos de ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 927 millions d'euros en 2019. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

www.econocom.com et suivez-nous sur Twitter

A propos de BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 200 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, dans ses 44 pays d'opération, le plus haut standard de qualité de service en toute sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2019, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 720 M€ et opérait une flotte de 458 navires

Contacts Presse

ECONOCOM BOURBON Communication Groupe

Anne-Marie Cravero

+33 6 28 49 47 41

anne-marie.cravero@econocom.com

Communication Groupe

Christelle Loisel

+33 491 136 732

christelle.loisel@bourbon-online.com

Agence relations média Elan Edelman

Laura Béquart-Duvivier

+33 6 23 00 17 20

econocomelanedelman@edelman.com Agence relations média Publicis Consultants

François Chardon

+33 144 824 524

fchardon@publicis.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mm6dk5acaGnHyWxqYp5qbpSYb5hmlJXKm5edxGZoacrGbm5ilmuWnJqWZm9lnWxu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64878-04092020-cp-econocom-bourbon-les-abeilles-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews