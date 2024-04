La production industrielle polonaise a chuté plus que prévu en mars, selon des données publiées lundi, ce qui soulève des inquiétudes quant aux perspectives d'un rebond solide de la plus grande économie de l'Europe émergente en 2024.

Le ministère polonais des finances s'attend à ce que l'économie rebondisse de 3 % ou plus en 2024, soutenue par une reprise économique dans les marchés principaux, y compris l'Allemagne, et un rebond de la consommation intérieure sur la base d'une forte croissance des salaires.

La production industrielle polonaise a chuté en mars de 6,0 % en glissement annuel, bien au-delà de la baisse de 2 % attendue par les analystes.

Ce deuxième plus mauvais résultat depuis l'apparition de la pandémie COVID-19 en 2020 fait suite à deux mois de croissance de la production industrielle cette année.

"Alors que la détérioration... et la dynamique négative de la production industrielle, de la construction et de la production d'assemblage étaient attendues, l'ampleur de l'écart et l'ampleur de la surprise ont été très importantes", a déclaré Grzegorz Maliszewski, économiste en chef de Bank Millennium.

Il a noté que, bien que l'impression de lundi soit "inquiétante" et que la croissance du produit intérieur brut (PIB) du premier trimestre soit probablement légèrement inférieure aux 2,3 % prévus par Bank Millennium, les autres données mensuelles n'ont pas montré de détérioration similaire, et il est donc trop tôt pour signaler un renversement de tendance.

"Je ne changerais pas radicalement mes prévisions, car il y a de nombreuses raisons de s'attendre à une poursuite de la reprise économique, car la demande intérieure va augmenter et la situation économique en Allemagne s'améliore également", a déclaré M. Maliszewski.

Les données de lundi n'ont pas d'impact sur les perspectives de réduction des taux, a-t-il ajouté, car "l'inflation restera bien au-dessus de l'objectif de la banque centrale... le comité de politique monétaire devrait donc maintenir son approche de stabilité des taux".

Les analystes d'ING Bank Slaski ont noté que les baisses de production industrielle de mars étaient visibles dans les secteurs d'appel.

"Nous espérons qu'il s'agit d'une sorte d'anomalie. Des données aussi faibles sont incompatibles avec les signaux d'une lente reprise de l'industrie mondiale - et même de l'Allemagne - et avec le rebond de la demande intérieure poussée par la dynamique des salaires réels la plus élevée depuis la fin des années 1990."

Les salaires du secteur des entreprises ont augmenté en mars de 12,0 %, comme prévu, tandis que l'emploi a diminué de 0,2 %, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 0,1 %, selon d'autres données publiées lundi.