L'inflation roumaine a ralenti plus que prévu en mai pour atteindre un taux global de 5,12 % en glissement annuel, en raison de la baisse des prix de l'énergie, et a renforcé les attentes des analystes selon lesquelles la banque centrale commencera à réduire les taux d'intérêt lors de sa réunion de politique générale en juillet.

L'inflation annuelle a diminué par rapport aux 5,9 % enregistrés en avril et était inférieure aux prévisions des sondages Reuters de 5,35 %.

En mai, la banque centrale de Roumanie a défié les attentes du marché et a maintenu son taux d'intérêt de référence inchangé à 7,00 %, malgré l'assouplissement politique déjà en cours dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale.

Le gouverneur Mugur Isarescu a revu à la baisse les attentes concernant le calendrier d'une première réduction, arguant que l'inflation diminuerait plus lentement qu'initialement prévu, en partie en raison de la croissance des salaires alimentant la consommation au cours d'une année électorale chargée.

La banque centrale est toujours à la recherche du "moment optimal" pour réduire le taux d'intérêt de référence, a déclaré M. Isarescu, ajoutant que ce moment pourrait ne pas se produire en juillet ou en août.

Cependant, tous les analystes interrogés par Reuters au début du mois, à l'exception d'un seul, s'attendent à une réduction d'un quart de point de base lors de la réunion de la banque centrale le 5 juillet, et les données de mercredi ont confirmé ce point de vue.

"La baisse de l'inflation beaucoup plus rapide que les dernières prévisions de la banque centrale devrait soutenir la première baisse de taux lors de la réunion de juillet par une banque centrale qui dépend des données", a déclaré la banque BCR dans une note.

La plupart des décideurs politiques de la région ont commencé à assouplir leurs taux l'année dernière, mais ont depuis fait une pause ou sont sur le point de réduire la vitesse ou l'ampleur des réductions.

Sur une base mensuelle, les prix roumains ont baissé de 0,11 % en mai, la première baisse depuis décembre.

Le chiffre de l'inflation plus bas que prévu n'a pas fait bouger le leu roumain, qui s'échangeait 0,1 % de plus contre l'euro à 4,9771. (Reportage de Luiza Ilie ; Rédaction de Jason Hovet et Eileen Soreng)