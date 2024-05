La consommation des ménages a donné à l'économie tchèque le plus fort coup de pouce depuis deux ans au cours du premier trimestre, la demande commençant à se redresser, ce qui a permis à l'économie d'enregistrer une faible croissance au début de l'année, selon les données de l'office des statistiques publiées vendredi.

Les économies d'Europe centrale cherchent à se débarrasser d'une poussée d'inflation qui a frappé l'activité des consommateurs l'année dernière, en espérant que le regain de pouvoir d'achat compensera l'activité des usines qui reste faible en raison de la réduction des carnets de commande.

Les données publiées vendredi montrent que l'économie tchèque a connu une croissance annuelle de 0,2 % au cours des trois premiers mois et de 0,3 % au cours du dernier trimestre de 2023, toutes deux inférieures à l'estimation préliminaire, ce que l'office des statistiques a mis sur le compte d'une "plus grande exhaustivité des données".

"L'augmentation du PIB en glissement annuel a été principalement soutenue par la hausse des dépenses de consommation finale des ménages et par la demande extérieure. D'autre part, la formation brute de capital a eu un effet négatif", a déclaré l'Office statistique tchèque dans un communiqué.

Les dépenses de consommation des ménages, qui ont baissé de manière continue depuis le deuxième trimestre 2022 jusqu'au troisième trimestre de l'année dernière, ont ajouté 1,2 point de pourcentage à la croissance du premier trimestre en termes annuels, son taux le plus élevé depuis le début de l'année 2022.

Petr Dufek, économiste en chef de Creditas Banka, a déclaré que l'expansion économique de 0,2 % ne pouvait être décrite que comme une "croissance très symbolique", tandis que le plongeon des investissements était une grande déception.

"Les résultats actualisés du PIB pour le premier trimestre ne donnent pas encore de raison de changer les perspectives économiques pour cette année", a-t-il déclaré.

"L'économie tchèque reviendra très probablement - comme le dernier pays - à son niveau initial d'avant la pandémie, mais on ne peut pas encore parler de boom.

La demande extérieure et les dépenses publiques ont contribué respectivement à hauteur de 2,1 et 0,7 point de pourcentage à la croissance du premier trimestre, tandis que la formation brute de capital a plongé, sous l'effet d'une baisse des investissements dans le logement et les autres structures, le secteur des technologies de l'information et les autres machines et équipements. (Reportage de Gergely Szakacs et Jason Hovet ; Rédaction de Toby Chopra)