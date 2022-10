ECONOMIE D'EUROPE CENTRALE-La tension manufacturière de l'Europe centrale atteint la Hongrie - PMI

En septembre, l'activité manufacturière de la Hongrie s'est contractée pour la première fois en 17 mois, selon une enquête publiée lundi, et la production a continué de chuter en République tchèque et en Pologne, alors que l'inflation élevée et la flambée des coûts énergétiques ont accentué leur impact en Europe centrale.

La Hongrie a rejoint ses pairs d'Europe centrale en signalant une contraction de l'industrie manufacturière, la crise énergétique en Europe et l'inflation à des sommets décennaux frappant aussi bien les consommateurs que les entreprises.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) du pays, corrigé des variations saisonnières, est tombé à 49,6 en septembre, en dessous du niveau de 50 qui sépare la croissance de la contraction et en baisse par rapport à 57,8 en août, a déclaré l'Association hongroise de la logistique, des achats et de la gestion des stocks (MLBKT).

L'indice PMI manufacturier polonais S&P Global a ralenti son rythme de contraction, passant de 40,9 en août à 43,0 en septembre.

L'indice PMI tchèque, qui fait également l'objet d'une enquête de S&P Global, a atteint son plus bas niveau depuis mai 2020, tombant à 44,7 en septembre contre 46,8 le mois précédent.

En Hongrie, les volumes de production sont passés sous la barre des 50 points, affichant leur plus faible lecture pour le mois depuis 1995.

Les nouvelles commandes des fabricants polonais ont diminué pour un septième mois consécutif, ce qui s'est traduit par une baisse de la production. Une image similaire a été observée en République tchèque.

Les enquêtes polonaises et tchèques ont également montré que l'inflation des prix des intrants commençait à reprendre.

Cette situation survient alors que les dirigeants de l'Union européenne cherchent des moyens de contenir la flambée des prix de l'énergie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et que les flux de gaz russe vers le bloc diminuent.

Avec les risques de récession qui s'accumulent en Europe centrale, alors que la capacité des consommateurs à dépenser est bouleversée par une inflation élevée, les responsables de la fixation des taux ont cherché à mettre fin aux cycles de fortes hausses des taux d'intérêt au cours de l'année dernière, même si les pressions sur les prix continuent de bouillonner. (Reportages de Jason Hovet à Prague, Krisztina Than et Gergely Szakacs à Budapest, et Alan Charlish et Anna Wlodarczak-Semczuk à Varsovie, édition Ed Osmond)