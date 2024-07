L'activité des usines en Asie a augmenté en juin grâce à une dynamique solide de l'économie mondiale et à des perspectives plus favorables pour la production de semi-conducteurs, ont montré des enquêtes lundi, offrant aux décideurs politiques un certain espoir que la région puisse résister à l'impact de la faiblesse de la demande chinoise.

Mais les pressions sur les coûts ont pesé sur les fabricants dans des pays comme le Japon, où la faiblesse du yen augmente le prix payé par les entreprises pour les importations de carburant et de matières premières.

L'indice Caixin/S&P Global des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière chinoise (PMI) a augmenté à 51,8 en juin, contre 51,7 en mai, selon une enquête privée réalisée lundi, restant au-dessus de la ligne d'équilibre de 50,0 qui sépare la croissance de la contraction. Il s'agit de la progression la plus rapide depuis plus de trois ans et elle dépasse les prévisions du marché qui tablait sur 51,2.

Les résultats du secteur privé font suite aux données PMI officielles publiées dimanche, qui ont montré que l'activité manufacturière de la Chine a chuté pour le deuxième mois en juin et que l'activité des services est tombée à son plus bas niveau depuis cinq mois.

Les enquêtes montrent comment les entreprises chinoises augmentent leur production malgré la faiblesse de la demande intérieure, que Pékin n'a pas réussi à inverser avec un plan de sauvetage du secteur immobilier en difficulté.

Signe que la région asiatique bénéficie d'une demande mondiale solide, la croissance de l'activité des usines en Corée du Sud s'est accélérée en juin pour devenir la plus rapide depuis 26 mois grâce à l'augmentation des nouvelles commandes, comme l'a montré une enquête privée lundi.

L'activité industrielle a également progressé en juin à un rythme plus rapide qu'en mai au Viêt Nam et à Taïwan, selon les enquêtes.

"Un autre mois de données solides fournit une preuve supplémentaire que l'activité industrielle mondiale et le commerce reprennent", a déclaré Joe Hayes, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence, à propos de l'activité industrielle de la Corée du Sud.

"Considérée comme un indicateur des exportations en raison de son intégration dans les chaînes d'approvisionnement de biens intermédiaires clés tels que les batteries et les semi-conducteurs, la production et les commandes manufacturières sud-coréennes fournissent souvent des signaux avancés pour les tendances plus générales."

L'activité industrielle japonaise a progressé en juin, mais à un rythme plus lent qu'en mai, les entreprises ayant dû faire face à la hausse des coûts due à la faiblesse du yen.

Le dernier indice PMI manufacturier japonais de la Jibun Bank s'est établi à 50,0 sur la ligne d'équilibre qui sépare la croissance de la contraction, après une brève amélioration à 50,4 en mai, selon une enquête.

Un indice mesurant les attentes des entreprises japonaises en matière de production future a atteint son plus haut niveau depuis six mois grâce à de meilleures perspectives à moyen terme pour les secteurs de l'automobile et des puces électroniques, selon l'enquête PMI.

Le Fonds monétaire international (FMI) s'attend à ce que les économies asiatiques se dirigent vers un atterrissage en douceur, car la modération de l'inflation permet aux banques centrales d'assouplir leurs politiques monétaires pour soutenir la croissance. Il s'attend à ce que la croissance dans la région ralentisse de 5 % en 2023 à 4,5 % cette année et à 4,3 % en 2025.