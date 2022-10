ÉCONOMIE MONDIALE - L'activité industrielle en Asie faiblit en raison du ralentissement mondial et des pressions sur les coûts.

La production industrielle en Asie s'est principalement affaiblie en septembre, le ralentissement de la demande en Chine et dans les économies avancées venant s'ajouter aux pressions persistantes sur les coûts, selon des enquêtes publiées lundi, ce qui assombrit les perspectives de reprise économique de la région.

L'activité manufacturière s'est contractée à Taiwan et en Malaisie, et a progressé à un rythme plus lent en septembre par rapport à août au Japon et au Vietnam, alors que la hausse des coûts des matières premières et l'assombrissement des perspectives mondiales ont pesé sur le sentiment des entreprises.

Ces enquêtes sont intervenues après que les données relatives à l'activité des usines et des services en Chine, publiées vendredi, aient mis en évidence un nouveau refroidissement de la deuxième plus grande économie mondiale, les fermetures strictes de COVID ayant perturbé la production et freiné les ventes.

"Nous voyons les conditions économiques se détériorer en Chine, aux États-Unis et en Europe. Cela pèse définitivement sur l'activité manufacturière asiatique", a déclaré Toru Nishihama, économiste en chef à l'Institut de recherche sur la vie Dai-ichi à Tokyo.

"Alors que les perturbations de l'offre ont peut-être suivi leur cours, l'Asie souffre maintenant de l'effondrement de la demande mondiale."

L'indice au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) a chuté à 50,8 en septembre, contre 51,5 le mois précédent, marquant le plus faible taux de croissance depuis janvier de l'année dernière.

Les nouvelles commandes ont diminué au rythme le plus rapide en deux ans, tandis que la production a enregistré sa plus forte baisse en un an en raison de l'affaiblissement de la demande de la Chine et d'autres partenaires commerciaux, selon l'enquête PMI du Japon.

"La faiblesse du yen ne fait pas grand-chose pour soutenir la demande d'exportation non plus et, au contraire, elle pousse l'inflation importée à la hausse de manière drastique et fait monter encore plus les pressions sur les prix intérieurs", a déclaré Joe Hayes, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence.

Le PMI de Taïwan a atteint 42,2 en septembre, en baisse par rapport aux 42,7 du mois d'août et restant sous la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle.

L'indice PMI du Vietnam est tombé à 52,5 contre 52,7 en août, tandis que celui de la Malaisie a glissé à 49,1 contre 50,3, selon les enquêtes.

L'inflation galopante a forcé les banques centrales américaines et européennes à s'engager dans des hausses de taux d'intérêt, alimentant les craintes d'une forte baisse de la demande mondiale qui avait soutenu les exportations asiatiques.

Le ralentissement de la Chine a également assombri la reprise économique de l'Asie. Avec peu de signes indiquant que Pékin va bientôt assouplir significativement le COVID zéro, de nombreux analystes s'attendent à ce que l'économie chinoise ne croisse que de 3 % cette année, ce qui serait le plus lent depuis 1976, si l'on exclut l'expansion de 2,2 % pendant le coup initial du COVID en 2020.

Les données ont montré vendredi que l'indice PMI officiel de la Chine a augmenté à 50,1 en septembre, contre 49,4 en août. Mais des données séparées ont montré que l'indice PMI manufacturier Caixin/Markit de la Chine a chuté plus que prévu à 48,1 en septembre, contre 49,5 en août. (Reportage de Leika Kihara ; Montage d'Ana Nicolaci da Costa)