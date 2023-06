Les usines des plus grandes économies asiatiques sont passées à la vitesse supérieure en mai grâce à l'atténuation des problèmes de la chaîne d'approvisionnement, selon des enquêtes menées auprès des entreprises jeudi, mais la faiblesse de la demande mondiale reste un défi majeur pour de nombreux grands exportateurs de la région.

Les indices des directeurs d'achat (PMI) de la Chine et du Japon ont montré que l'activité des usines avait évolué vers la croissance au cours du mois, contrairement aux faibles indicateurs de la Corée du Sud, du Viêt Nam et de Taïwan, où les baisses se sont poursuivies.

L'ensemble disparate des indices PMI indique une reprise inégale après la pandémie, en particulier en Chine, deuxième économie mondiale, et assombrit les perspectives de croissance dans la région, mais incite tout de même à l'optimisme.

"Les enquêtes PMI suggèrent que la reprise économique de la Chine s'est poursuivie en mai, bien qu'à un rythme plus lent. L'affaiblissement du soutien fiscal a pesé sur l'activité de construction", a déclaré Julian Evans-Pritchard, analyste chez Capital Economics.

"Mais la production manufacturière a augmenté et le secteur des services enregistre toujours des gains décents, ce qui suggère que la croissance du PIB au deuxième trimestre pourrait ne pas être aussi mauvaise que beaucoup le craignent.

L'indice PMI manufacturier chinois Caixin/S&P Global est passé de 49,5 en avril à 50,9 en mai, dépassant ainsi la barre des 50 points qui sépare la croissance de la contraction.

Ce chiffre a dépassé les attentes de 49,5 exprimées lors d'un sondage Reuters, ce qui contraste fortement avec la contraction plus marquée de l'activité observée dans l'indice PMI officiel publié mercredi.

"La croissance économique actuelle manque de dynamisme interne et les entités du marché manquent de confiance, ce qui souligne l'importance de l'expansion et de la restauration de la demande", a déclaré Wang Zhe, économiste principal au Caixin Insight Group.

Cependant, la confiance des entreprises chinoises pour les 12 mois à venir est tombée à son plus bas niveau depuis sept mois, en raison des inquiétudes concernant les perspectives économiques mondiales, selon l'enquête de Caixin.

L'indice PMI final de la Jibun Bank au Japon a augmenté à 50,6 en mai, sa première lecture au-dessus du seuil de 50,0 depuis octobre, alors que la réouverture retardée de l'économie après les restrictions imposées par la pandémie a stimulé la demande.

Cependant, des données séparées publiées mercredi ont montré que la production des usines japonaises a chuté de manière inattendue en avril. Alors qu'une enquête menée auprès des fabricants prévoyait une augmentation de 1,9 % en mai, un fonctionnaire du gouvernement a déclaré que la faiblesse de la demande à l'étranger augmentait le risque d'un ajustement à la baisse de leurs plans.

Ailleurs en Asie, l'indice PMI de la Corée du Sud s'est établi à 48,4 en mai, en légère hausse par rapport à 48,1 en avril, mais s'enfonçant dans sa plus longue période de contraction en 14 ans, le ralentissement de la demande mondiale ayant affecté la production et les commandes.

Le Viêt Nam, la Malaisie et Taïwan ont également vu l'activité de leurs usines se contracter en mai, tandis que celle des Philippines s'est accrue, selon les enquêtes.

L'économie asiatique est fortement tributaire de la vigueur de la reprise chinoise, qui a été inégale, les dépenses de services surpassant l'activité dans les secteurs orientés vers l'exportation.

Dans ses prévisions publiées en mai, le Fonds monétaire international a indiqué qu'il s'attendait à ce que l'économie asiatique progresse de 4,6 % cette année, après une hausse de 3,8 % en 2022, contribuant ainsi à environ 70 % de la croissance mondiale.

Il a toutefois ramené ses prévisions de croissance pour l'année prochaine à 4,4 % et a mis en garde contre les risques qui pèsent sur les perspectives, tels que l'inflation plus forte que prévu, le ralentissement de la demande mondiale et l'impact des tensions dans le secteur bancaire aux États-Unis et en Europe.