ECOVACS ROBOTICS: ECOVACS ROBOTICS bat tous les records avec des ventes mondiales dépassant les 113 millions de dollars à l'occasion du Double 11 de 2019

18-Nov-2019 / 11:48 CET/CEST

ECOVACS ROBOTICS bat tous les records avec des ventes mondiales dépassant les 113 millions de dollars à l'occasion d u Double 11 de 2019 Le fabricant chinois de robotique voit ses ventes mondiales de la journée du Double 11 de 2019 augmenter de 12 % par rapport à l'année précédente. SUZHOU, CHINE - Media OutReach - 18 novembre 2019 - ECOVACS ROBOTICS, l'un des leaders du marché de la robotique innovante pour l'entretien ménager, a vu ses ventes mondiales du Double 11 (11 novembre) augmenter de plus de 12 % par rapport à 2018. Le Double 11, également appelé la Journée des célibataires, est la version chinoise du Black Friday, la journée de la frénésie du shopping américaine. Les ventes totales de la société à l'occasion du Double 11 ont atteint plus de 113 millions de dollars américains, un nouveau record pour ECOVACS. « ECOVACS ROBOTICS a réalisé des résultats exceptionnels à l'occasion du Double 11 de 2019 », a déclaré Jonathan Tang, vice-président et responsable des activités internationales chez ECOVACS ROBOTICS. « Nos robots de nettoyage ménagers innovateurs démontrent notre engagement visant à proposer des produits de qualité qui changent la vie des gens. ECOVACS ROBOTICS a fait ses preuves en tant que leader mondial de la robotique d'entretien ménager grâce à des produits innovants qui élargissent la perception de la robotique d'entretien ménager en passant de simples appareils de nettoyage aux compagnons de ménage qui prennent en charge les tâches ménagères fastidieuses, permettant ainsi aux utilisateurs de consacrer plus de temps à faire ce qu'ils aiment ». ECOVACS a dominé les principales plateformes de vente en Chine, notamment TMALL, JD et SUNING. Ces trois plateformes ont toutes trois classé ECOVACS comme leur marque numéro 1 des ventes, dans la catégorie des aspirateurs robotisés de JD et TMALL et dans la catégorie des aspirateurs de SUNING, représentant plus de 50 % du marché de deux de ces immenses plateformes. La série T d'ECOVACS de la marque DEEBOT s'adresse aux utilisateurs passionnés par les technologies de pointe et les innovations les plus intelligentes, comme le DEEBOT OZMO 920/950 (T5 en Chine continentale), le produit mondial phare de 2019, qui offre une expérience de nettoyage extraordinaire « Nothing Missed ». Il s'agit de la première série de robots nettoyeurs de sols à avoir réalisé un chiffre d'affaires de plus de 36 millions de dollars américains au cours du Double 11 et à être classée comme la marque numéro 1 des ventes dans le segment LDS. La série N d'ECOVACS, le DEEBOT conçu pour les consommateurs exigeant une grande efficacité de nettoyage, comme le DEEBOT OZMO 750 qu'ECOVACS vient de lancer sur le marché japonais, est devenu la marque n°1 des ventes sur le segment VSLAM pour la deuxième année consécutive avec 110 000 unités vendues. Les ventes d'ECOVACS à l'occasion du Double 11 en dehors de la Chine continentale ont augmenté de 80 % par rapport à 2018, avec un succès indéniable dans cinq pays, sur trois plateformes et sur 11 chaînes en ligne. À Singapour, les ventes d'ECOVACS ont grimpé de plus de 150 % par rapport au Double 11 de 2018. ECOVACS a réalisé d'excellentes ventes lors du Double 11 et se prépare à la prochaine journée mondiale du shopping, le Black Friday, visant à renforcer son leadership mondial. ECOVACS s'engage à fournir un compagnon de nettoyage ménager intelligent dans chaque maison du monde entier, en continuant d'éliminer les tracas du nettoyage ménager. À propos d'ECOVACS ROBOTICS Innovating Since Day One - Creating the Intelligent Home. Chez ECOVACS ROBOTICS, nous nous soucions de fournir des solutions innovantes pour faciliter votre vie quotidienne. Sur la base d'une compréhension détaillée des expériences et des besoins des clients, nous concevons en permanence des robots qui vous aident à « Live Smart. Enjoy Life. » Avec plus de 20 ans d'expérience dans la conception et la recherche, ECOVACS est leader dans le développement de solutions pour les maisons qui deviennent de plus en plus intelligentes et réactives. Nous repoussons les limites pour parvenir à un monde plus harmonieux et plus performant, dans lequel votre maison a besoin de moins d'attention afin que vous puissiez passer plus de temps à faire ce que vous aimez. ### ECOVACS ROBOTICS Angela Huang Global.pr@ecovacs.com





