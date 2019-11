ECOVACS ROBOTICS: Travail de recherche d'ECOVACS ROBOTICS sur l'IA présenté à l'IROS 2019

Travail de recherche d'ECOVACS ROBOTICS sur l'IA présenté à l'IROS 2019

MACAO, CHINE - Media OutReach - 18 novembre 2019 - ECOVACS ROBOTICS a présenté un article sur sa localisation et sa cartographie simultanées 3D (SLAM) en robotique d'entretien à la conférence IROS 2019. Dans cet article, des chercheurs de l'institut d'intelligence artificielle (Nanjing, Chine) d'ECOVACS ROBOTICS ont détaillé les résultats de leurs recherches sur une application d'algorithmes d'apprentissage semi-supervisés basés sur l'apprentissage profond pour le SLAM 3D dans les robots d'entretien ménager de l'entreprise. Il s'agit également de la première publication de recherche de l'industrie portant sur cette technologie.

DEEBOT OZMO 960 alimenté par la technologie AIVITM

ECOVACS ROBOTICS a également été la seule société de l'IROS invitée à partager ses recherches en IA et sa technologie de pointe avec des universités et des instituts de recherche, dont l'Université du Maryland, l'Académie militaire américaine de West Point et l'Université du Surrey dans une série de documentaires « Thought Leadership » produits par IROS TV.

La conférence internationale IEEE/RSJ sur les robots et systèmes intelligents de 2019 (IROS 2019) est la conférence internationale phare en robotique et systèmes intelligents, qui s'est tenue à Macao du 4 au 8 novembre. La conférence est coparrainée par l'IEEE, l'IEEE Robotics and Automation Society (RAS), la Robotics Society of Japan (RSJ) et d'autres associations technologiques prestigieuses.

Actuellement, le VSLAM 2D et le LDS SLAM sont les deux technologies de cartographie et de navigation intérieures les plus courantes, et ECOVACS ROBOTICS est la seule société de robotique d'entretien ménager qui fournit des robots avec les technologies VSLAM (navigation visuelle) et LDS SLAM (navigation laser). Cependant, la technologie VSLAM traditionnelle peut prendre beaucoup de temps puisqu'elle repose sur l'optimisation en ligne pour fournir des solutions itératives et une localisation. Ainsi, l'apprentissage profond a été introduit pour remplacer l'optimisation en ligne par une formation hors ligne plus efficace. Après la formation, le robot utilise le réseau profond pour la localisation et réduit considérablement le temps nécessaire à l'optimisation. Mais une grande partie de l'apprentissage profond nécessite un apprentissage supervisé avec de grandes quantités de données étiquetées. La technologie d'apprentissage semi-supervisée proposée par ECOVACS ROBOTICS résout donc ce problème dans une certaine mesure. L'application SLAM de l'entreprise peut améliorer la précision de la localisation dans un environnement complexe, améliorer les performances des robots, augmenter la valeur pour les utilisateurs et vous permettre de garder les mains libres.

L'institut d'IA (Nanjing), ECOVACS ROBOTICS, a été créé en juillet 2018 avec pour objectif de mener des recherches et des développements de pointe en IA, afin de permettre à l'entreprise de développer de nouvelles solutions robotiques intelligentes innovantes. En 2019, une équipe de R&D de près de 30 personnes mise en place par l'institut a achevé avec succès la construction initiale d'une plateforme de calcul GPU haute performance, d'une plateforme de stockage distribué et d'une plateforme expérimentale de robotique mobile. L'équipe a également mené une série de recherches sur la perception visuelle 3D, la perception tactile, la reconnaissance du comportement et l'interaction homme-machine pour ouvrir la voie à la prochaine génération de robots d'ECOVACS ROBOTICS.

Selon le rapport financier semestriel de 2019 d'ECOVACS ROBOTICS, en Chine continentale, les aspirateurs robotisés de la société représentaient jusqu'à 48 % du marché total. ECOVACS ROBOTICS a dominé l'industrie sur le marché chinois en augmentant les ventes au détail. Le principal avantage concurrentiel de l'entreprise réside dans ses investissements continus et agressifs en R&D. ECOVACS ROBOTICS s'engage à développer la vision des machines dans de nouveaux modules de capteurs, algorithmes de logiciels et technologies d'intelligence artificielle. En parallèle, l'entreprise met au point une technologie de pointe qui fera passer les aspirateurs robotiques à un niveau supérieur : une plateforme technologique plus perfectionnée, plus gourmande en données, plus diversifiée et permettant des progrès dans l'interaction, l'intelligence et l'interconnexion.

À propos d'ECOVACS ROBOTICS

Innovating Since Day One - Creating the Intelligent Home.

Chez ECOVACS ROBOTICS, nous nous soucions de fournir des solutions innovantes pour faciliter votre vie quotidienne. Sur la base d'une compréhension détaillée des expériences et des besoins des clients, nous concevons en permanence des robots qui vous aident à « Live Smart. Enjoy Life. »

Avec plus de 20 ans d'expérience dans la conception et la recherche, ECOVACS est leader dans le développement de solutions pour les maisons qui deviennent de plus en plus intelligentes et réactives. Nous repoussons les limites pour parvenir à un monde plus harmonieux et plus performant, dans lequel votre maison a besoin de moins d'attention afin que vous puissiez passer plus de temps à faire ce que vous aimez.

ECOVACS ROBOTICS

Angela Huang

Global.pr@ecovacs.com