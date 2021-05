EDF Électricité de France : Bouygues Telecom signe avec le groupe EDF son premier contrat d'achat d'électricité renouvelable d'origine éolienne (PPA)

Eolien

Paris, le 28 mai 2021 - Richard Viel, Président Directeur Général de Bouygues Telecom et Marc Benayoun, Directeur Exécutif Groupe EDF, ont signé ce jour un contrat de fourniture intégrant un PPA (Power Purchase Agreement) qui couvrira plus de 10 % des consommations électriques de Bouygues Telecom à l'horizon 2024.

Entre 2022 et 2024, EDF va mettre à disposition de Bouygues Telecom 203 GWh d'électricité renouvelable, soit l'équivalent de la production électrique de six parcs éoliens exploités par sa filiale EDF Renouvelables et retenus par l'opérateur de télécommunications. Le contrat de fourniture établi pour une durée de trois ans, garantit ainsi le prolongement de l'exploitation de ces parcs en sortie du dispositif d'obligation d'achat. Les installations concernées sont celles de Trois-Sources (Meuse), Stenay (Meuse), Niedervisse (Moselle), La Heroudière (Manche), La Nourais (Ille-et-Vilaine) et Riols (Hérault).

L'approvisionnement du PPA intégré dans le contrat de fourniture de Bouygues Telecom sera assuré via Agregio, la filiale du groupe EDF spécialisée dans la valorisation des productions d'énergie renouvelable.

Avec ce contrat, Bouygues Telecom confirme son engagement dans le développement des énergies renouvelables, en permettant de maintenir en fonction des unités de production renouvelable existantes. Il poursuit ainsi ses actions en faveur de la transition énergétique, après avoir opté début 2021 pour une fourniture électrique 100 % renouvelable certifiée par des garanties d'origine. L'opérateur s'inscrit également dans une logique de développement territorial, en sélectionnant des parcs de production bien répartis sur le territoire et implantés en proximité de ses propres installations.

De son côté, EDF a fait de la transition énergétique l'un des piliers de sa raison d'être. Acteur de premier plan des énergies renouvelables, le Groupe contribue à leur développement en s'appuyant sur l'expertise et les savoir-faire de ses filiales EDF Renouvelables et Agregio, offrant ainsi des solutions efficaces et innovantes pour répondre aux attentes de ses clients.

_

À propos de Bouygues Telecom

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 25,3 millions de clients le meilleur de la technologie. L'excellence de ses réseaux 4G et 5G, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu'ils soient, de leur vie digitale.

#OnEstFaitPourEtreEnsemble

www.corporate.bouyguestelecom.fr

À propos d'EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergie et de services à environ 37,9 millions de clients(1), dont 28,1 millions en France. Il a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 69,0 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

(1) Les clients sont décomptés fin 2020 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l'électricité et un autre pour le gaz.

À propos d'EDF Renouvelables

EDF Renouvelables est un leader international de la production d'électricité renouvelable avec une capacité installée éolienne et solaire de 13,8 GW bruts dans le monde. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Renouvelables poursuit son développement en prenant position sur des marchés émergents prometteurs tels que : le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Moyen-Orient. Historiquement active dans l'éolien terrestre et le photovoltaïque, la Société se positionne aujourd'hui fortement sur l'éolien en mer et sur des technologies nouvelles comme le stockage d'énergie. EDF Renouvelables assure le développement et la construction de projets d'énergie renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance. EDF Renouvelables est une filiale du groupe EDF.

Pour plus d'information : www.edf-renouvelables.com

Suivez-nous sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/edf-renouvelables et sur Twitter @EDF_R en français et @EDF_Renewables en anglais.