EDF Électricité de France : LUXEL et Lendosphere lancent le 18 juin un financement participatif pour la centrale solaire Vallée des Baux-Alpilles, dans les Bouches-du-Rhône

LUXEL, filiale d'EDF Renouvelables, annonce l'ouverture le 18 juin, du financement participatif sur la plateforme de Lendosphere pour financer la construction de la future centrale solaire de Maussane-les-Alpilles et du Paradou, dans les Bouchesdu-Rhône. D'un montant global de 300 000 €, cette opportunité d'investissement s'adresse en priorité aux habitants de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, puis sera élargie à ceux des départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Var et du Vaucluse.

Les modalités de cet investissement (rendement, durée, etc.) sont présentées sur : www.lendosphere.com/maussane

D'une surface de onze hectares, le site se trouve sur une ancienne décharge réhabilitée en 2016 par la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, propriétaire du terrain, en vue d'y implanter une centrale solaire et de revaloriser ces terres. Fruit d'un travail étroit entre la Communauté de communes et LUXEL, cette centrale est en construction et sera mise en service début 2022.

« Je me réjouis de l'aboutissement prochain de notre projet commun de centrale photovoltaïque, fruit d'une volonté forte de notre Communauté de communes de promouvoir le développement durable sur notre territoire. Cet objectif est né dès 2015, après la fermeture du centre de stockage afin de réhabiliter le site et de favoriser une énergie propre. Grâce à l'appel à financement participatif, la population pourra s'approprier encore davantage cette démarche écologique en devenant l'un des investisseurs du site. C'est grâce à ce type d'initiatives vertueuses que nous protégeons notre paysage des Alpilles, notre agriculture, notre autonomie énergétique et notre santé à tous ! », explique Hervé Chérubini, Président de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles.

Associer les habitants à la transition énergétique de leur territoire

La première phase de la campagne d'investissement participatif, d'une durée de 15 jours, sera réservée aux habitants de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles. La seconde phase permettra aux habitants des Bouches-du-Rhône et des départements voisins (Gard, Var, Vaucluse) de participer au financement du projet solaire. Cette exclusivité territoriale favorise le recours à une épargne en circuit court et permet des retombées économiques directes pour les riverains du projet. L'objectif global de la campagne est fixé à 300 000 €.

« La centrale Vallée des Baux-Alpilles répond à tous les critères de développement des énergies renouvelables demandés par l'Etat. Elle permettra tout au long de son exploitation de couvrir plus que les besoins annuels en électricité de la totalité de la population des deux communes accueillant le parc photovoltaïque : Maussane-les-Alpilles et Le Paradou », déclare Mathieu Pinchard, Directeur de Projets Grand Sud pour LUXEL.

Composée de 20 800 panneaux et d'une puissance totale de 8,5 MWc, la centrale photovoltaïque produira 12,7 GWh par an, l'équivalent de la consommation électrique annuelle moyenne d'environ 5 200 habitants*. Les rejets atmosphériques évités sont estimés à 3 150 tonnes de CO2 par an.

*2 457kWh par habitant et par an : valeur moyenne calculée sur la base de la consommation résidentielle de France continentale en 2016 (158,5 TWh) ramenée à la population (64,5 millions d'habitants).

À propos de Lendosphere

Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts et en equity dédiée à des projets de développement durable. Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 100 millions d'euros ont déjà été investis, par les 18 000 membres de sa communauté, sur 270 projets d'énergie renouvelable qui ont permis d'éviter l'émission d'1,5 million de tonnes de CO2 par an en cumulé. Lendosphere est agréée Conseiller en Investissements Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif auprès de l'ORIAS, et régulée par l'AMF.

À propos de LUXEL

LUXEL développe et exploite des centrales photovoltaïques au sol de grande puissance depuis plus de 12 ans sur l'ensemble du territoire national. Les métiers de LUXEL couvrent le développement, l'ingénierie de conception, la construction, ainsi que l'exploitation des installations. Entre 2017 et 2019, LUXEL a assuré la construction de 12 centrales pour une puissance de 60 MWc (correspondant aux lauréats CRE 3 et CRE 4.2). Elle détient actuellement un portefeuille de 200 MW de nouveaux projets près à construire ou déjà en construction. Avec 155 MWc en exploitation et un portefeuille de projets en développement de plus de 1,3 GWc, la filiale montpelliéraine d'EDF Renouvelables France fait partie intégrante du Plan solaire qui a pour ambition de faire d'EDF le leader du photovoltaïque en France avec 30% de parts de marché à l'horizon 2035.

Àpropos d'EDF Renouvelables

EDF Renouvelables est un leader international de la production d'électricité renouvelable avec une capacité installée éolienne et solaire de 13,8 GW bruts dans le monde. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Renouvelables poursuit son développement en prenant position sur des marchés émergents prometteurs tels que : le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Moyen-Orient. Historiquement active dans l'éolien terrestre et le photovoltaïque, la Société se positionne aujourd'hui fortement sur l'éolien en mer et sur des technologies nouvelles comme le stockage d'énergie. EDF Renouvelables assure le développement et la construction de projets d'énergie renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance. EDF Renouvelables est une filiale du groupe EDF.

