EDF Électricité de France : Renouvelables met en service la centrale solaire du Grand Guéret en Nouvelle-Aquitaine

Paris, le 28 juin 2021 - EDF Renouvelables et ses partenaires, la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret et Elina (la SEM des Syndicats d'énergies de Creuse et de Haute-Vienne), annoncent la mise en service de la centrale photovoltaïque du Grand Guéret, d'une puissance installée de 15 MWc, dans le département de la Creuse.

La centrale contribue au Plan solaire d'EDF, qui vise à faire du Groupe un des principaux acteurs de l'énergie solaire en France, avec 30 % de part de marché d'ici 2035.

Située en plein coeur de la Creuse, sur les communes de Guéret et de Saint-Fiel, la centrale solaire, composée de 33 000 panneaux photovoltaïques, occupe une surface de 17 hectares de friches industrielles, pour une puissance installée de 15 MWc. L'électricité bas carbone qu'elle produira chaque année (16 GWh) contribuera à répondre aux besoins en électricité de 3 250 habitants, soit plus de 11 % la population de la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret.

Cette centrale solaire est le fruit d'un projet de transition énergétique mené de concert depuis 2017 par EDF Renouvelables, les élus de la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret et les riverains. La construction de la centrale a débuté en janvier 2020. A l'été 2020, les habitants ont été invités à investir dans la centrale à travers une plateforme de financement participatif locale. Cette campagne de financement a été un succès puisqu'elle a permis à une cinquantaine de riverains de contribuer à hauteur de 200 000 € dans le projet. En plus de ce financement participatif, la centrale solaire du Grand Guéret bénéficie d'une prise de participation locale : 49 % du capital social de la société seront détenus par la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret et la Société d'Economie Mixte Elina.

L'entretien de la végétation sur le site de la centrale sera assuré par pâturage (ovins), permettant une coactivité agricole et un maintien de la végétation. Par ailleurs, il est prévu que le site de la centrale solaire accueille des ruches.

Pour David Augeix, directeur Régional Sud d'EDF Renouvelables : « La centrale photovoltaïque du Grand Guéret répond aux enjeux de transition énergétique du territoire. Cette nouvelle centrale solaire reflète notre implication auprès de l'Agglomération et de ses riverains pour faire de ce projet collaboratif une réussite collective. Elle contribue également au succès du Plan solaire d'EDF qui vise à faire du groupe un des leaders du secteur d'ici 2035. ».

Pour Eric Correia, président de la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret : « C'est dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial, et avec la volonté de favoriser le développement des énergies renouvelables, que la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret, Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, a souhaité la construction d'un

parc photovoltaïque sur son territoire. Cette première réalisation n'est que le début de la transition énergétique de l'Agglomération, qui travaille sur un schéma de développement des énergies renouvelables visant à se fixer des objectifs par type d'énergie tout en tenant compte de la volonté locale. »

