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EDF-POUR CONTRIBUER À LA SÉCURISATION DE LAPPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ PENDANT LHIVER 2020-2021, LA PRODUCTION DE PLUSIEURS RÉACTEURS NUCLÉAIRES POURRAIT ÊTRE SUSPENDUE CET ÉTÉ ET CET AUTOMNE, AFIN DÉCONOMISER LE COMBUSTIBLE DE CES UNITÉS

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16/04/2020 | 08:35

EDF-POUR CONTRIBUER À LA SÉCURISATION DE LAPPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ PENDANT LHIVER 2020-2021, LA PRODUCTION DE PLUSIEURS RÉACTEURS NUCLÉAIRES POURRAIT ÊTRE SUSPENDUE CET ÉTÉ ET CET AUTOMNE, AFIN DÉCONOMISER LE COMBUSTIBLE DE CES UNITÉS

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