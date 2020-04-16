EDF-POUR CONTRIBUER À LA SÉCURISATION DE LAPPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ PENDANT LHIVER 2020-2021, LA PRODUCTION DE PLUSIEURS RÉACTEURS NUCLÉAIRES POURRAIT ÊTRE SUSPENDUE CET ÉTÉ ET CET AUTOMNE, AFIN DÉCONOMISER LE COMBUSTIBLE DE CES UNITÉS
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16/04/2020 | 08:35
EDF-POUR CONTRIBUER À LA SÉCURISATION DE LAPPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ PENDANT LHIVER 2020-2021, LA PRODUCTION DE PLUSIEURS RÉACTEURS NUCLÉAIRES POURRAIT ÊTRE SUSPENDUE CET ÉTÉ ET CET AUTOMNE, AFIN DÉCONOMISER LE COMBUSTIBLE DE CES UNITÉS