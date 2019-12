EDF Renouvelables : COMMUNIQUE DE PRESSE DU 4 DECEMBRE 2019

Regulatory News:

EDF Renouvelables (Paris:EEN) :

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 4 DECEMBRE 2019

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

FUTUREN

Initiée par les sociétés EDF Renouvelables et EDF Energies Nouvelles Belgium

Présentée par

Crédit Agricole

Corporate and Investment Bank

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION ET DU DOCUMENT REPRENANT LES AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DES SOCIETES EDF RENOUVELABLES ET EDF ENERGIES NOUVELLES BELGIUM

PRIX DE L’OFFRE : 1,15 euro par action FUTUREN DURÉE DE L’OFFRE : 10 jours de négociation

AMF - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Le présent communiqué est établi et diffusé en application des dispositions des articles 231-27 et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).

AVIS IMPORTANT

A l’issue de l’offre publique de retrait faisant l’objet du projet de note d’information (l’ « Offre »), la procédure de retrait obligatoire prévue à l’article L. 433-4, II du Code monétaire et financier sera mise en œuvre. Les actions FUTUREN qui n’auront pas été apportées à l’offre publique de retrait seront transférées à EDF Renouvelables et à EDF Energies Nouvelles Belgium, moyennant une indemnisation de 1,15 euro par action FUTUREN, nette de tous frais.

En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 3 décembre 2019, apposé le visa n°19-558 sur la note d’information relative à l’Offre établie par EDF Renouvelables et EDF Energies Nouvelles Belgium.

Le document présentant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d’EDF Renouvelables et EDF Energies Nouvelles Belgium, déposé auprès de l’AMF le 3 décembre 2019, sera mis à la disposition du public, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF.

La note d’information visée par l’AMF ainsi que le document présentant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d’EDF Renouvelables et EDF Energies Nouvelles Belgium, seront disponibles sur les sites Internet d’EDF Renouvelables (www.edf-renouvelables.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) et pourront être également obtenus sans frais auprès de :

EDF Renouvelables Cœur Défense, Tour B 100, esplanade du Général de Gaulle 92932 Paris La Défense Cedex France EDF Energies Nouvelles Belgium Fond Jean Pâques 4 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve Belgique

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

12, place des Etats-Unis

92120 Montrouge

France

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF publiera un avis d’ouverture et de calendrier de l’Offre et Euronext publiera un avis d’ouverture et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre, ainsi que les conditions de mise en œuvre du retrait obligatoire, en ce compris sa date d’effet.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement et n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. Il ne constitue pas une offre de vente ou d’achat d’instruments financiers ou une sollicitation en vue d’une telle offre dans un quelconque pays où ce type d’offre ou sollicitation serait illégal ou à l’adresse de quelqu’un à qui une telle offre ne pourrait être valablement faite.

L’Offre est faite exclusivement en France et n’a fait l’objet d’aucune formalité, d’aucun enregistrement ou visa en dehors de la France. Les actionnaires de la société FUTUREN situés ailleurs qu’en France ne peuvent participer à l’Offre que dans la mesure où une telle participation est autorisée par le droit local auquel ils sont soumis.

En conséquence, les personnes venant à entrer en possession du présent communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. EDF Renouvelables et EDF Energies Nouvelles Belgium déclinent toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.

