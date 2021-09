EDF Renouvelables lance une campagne de financement participatif pour la construction de la centrale solaire de Niévroz (Ain)

Solaire

Lyon, le 8 septembre 2021 - EDF Renouvelables annonce le lancement d'une campagne de financement participatif pour la centrale solaire de Niévroz, actuellement en construction dans l'Ain (région Auvergne-Rhône-Alpes). D'un montant total de 125 000 €, la collecte permettra à la population locale d'investir, via la plateforme de Lendosphère, dans cette future installation renouvelable dont la mise en service est prévue début 2022.

Associer les habitants à la construction d'une centrale solaire

Cette collecte, qui démarre ce jour via le site www.lendosphere.com/nievroz, a pour objectif de financer une partie de la construction de la centrale solaire de Niévroz, située sur l'ancienne carrière de matériaux alluvionnaires de la commune. D'une puissance totale de près de 13 MW, la centrale solaire de Niévroz se compose d'environ 32 870 panneaux. À compter de sa mise en service prévue début 2022, elle produira, annuellement l'équivalent de la consommation électrique annuelle moyenne d'environ 3 100 foyers.

Les travaux de la centrale ont débuté en décembre 2020.

Fixé à 125 000 €, le financement participatif est réservé :

• Aux habitants de la communauté de communes de la Côtière à Montluel, du 6 au 20 septembre ;

• Aux habitants du département de l'Ain, du 21 septembre au 20 octobre ;

• Et enfin, aux départements limitrophes : Ain, Haute-Savoie, Jura, Isère, Rhône, Saône-et-Loire et Savoie, à partir du 20 octobre.

Investir dans la relance économique durable et la transition énergétique

Le financement participatif comme celui de la centrale solaire de Niévroz constitue un levier essentiel pour répondre à la demande croissante des particuliers de s'engager dans le développement de projets renouvelables à proximité de chez eux.

Le projet Nievroz permet d'accompagner durablement les territoires dans leurs ambitions bas carbone tout en générant des retombées économiques à l'échelon local. Plusieurs entreprises du département (Famy, Fournand et Fils) et de la région (Saône-et-Loire Paysage, Acer Campestre, ELys, Eiffage Énergie Systèmes, etc.) travaillent à la construction de ce projet. Une fois en exploitation, la centrale solaire participera au dynamisme local et générera des retombées économiques directes pour les collectivités.

Pour Francis Audigier, Responsable régional Auvergne-Rhône-Alpes d'EDF Renouvelables :« La centrale solaire de Niévroz est l'aboutissement d'un projet porté et voulu par la commune de Niévroz. C'est une grande satisfaction de le voir se concrétiser aujourd'hui, d'autant plus qu'il a fait l'objet d'une collaboration étroite entre le territoire et EDF Renouvelables pour concevoir un projet adapté à son environnement avec des mesures fortes en faveur de la biodiversité. Nous sommes heureux que le financement participatif permette également aux habitants de participer au développement local des énergies renouvelables tout en bénéficiant de revenus financiers issus du projet. ».

PERMANENCE D'INFORMATION

Une permanence d'information est organisée le mercredi 15 septembre entre 13h et 19h à la salle des fêtes de Niévroz, en présence des équipes d'EDF Renouvelables et de Lendosphere. Elle a pour objectif de présenter aux habitants les modalités d'investissement dans la centrale solaire.

A propos d'EDF Renouvelables

EDF Renouvelables est un leader international de la production d'électricité renouvelable avec une capacité installée éolienne et solaire de 13,8 GW bruts dans le monde. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Renouvelables poursuit son développement en prenant position sur des marchés émergents prometteurs tels que : le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Moyen-Orient. Historiquement active dans l'éolien terrestre et le photovoltaïque, la Société se positionne aujourd'hui fortement sur l'éolien en mer et sur des technologies nouvelles comme le stockage d'énergie. EDF Renouvelables assure le développement et la construction de projets d'énergie renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance. EDF Renouvelables est une filiale du groupe EDF.

A propos de Lendosphere

Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts et en equity dédiée à des projets de développement durable. Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 100 millions d'euros ont déjà été investis, par les 18 500 membres de sa communauté, sur 280 projets d'énergie renouvelable qui ont permis d'éviter l'émission d'1,5 million de tonnes de CO2 par an en cumulé. Lendosphere est agréée Conseiller en Investissements Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif auprès de l'ORIAS, et régulée par l'AMF.

