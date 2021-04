EDF dépose une offre en vue de la construction de six EPR en Inde

PARIS (Reuters) - EDF annonce vendredi avoir remis à l'exploitant nucléaire indien NPCIL une offre technico-commerciale engageante française en vue de la construction de six réacteurs EPR sur le site de Jaitapur, dans l'ouest de l'Inde.

"Ce jalon majeur pour EDF, ses partenaires et l'industrie nucléaire française permet d'engager les discussions en vue de la convergence sur un accord cadre engageant dans les prochains mois", précise le groupe français dans un communiqué.

Selon EDF, ce projet d'une puissance installée de 9,6 gigawatts formerait "la centrale la plus puissante du monde ; elle produirait jusqu'à 75 terawatts/heure par an et couvrirait la consommation annuelle de 70 millions de foyers indiens".

"L'exploitation des 6 unités EPR entraînerait par ailleurs la création de l'ordre de 2.700 emplois permanents. Le projet générerait également d'importantes retombées économiques pour la filière nucléaire française sur toute la durée du projet (environ 15 ans), avec la création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois au sein d'une centaine d'entreprises impliquées", ajoute le groupe français.

