EDF : emprunt en dollars canadien placé avec succès

Le 14 mai 2024 à 10:13

EDF a annoncé mardi avoir placé avec succès un emprunt obligataire de 750 millions de dollars canadiens en deux tranches, l'une à dix ans avec un coupon de 5,379% et l'autre à 30 ans (5,777%).



L'électricien français explique que ces opérations vont lui permettre de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan et de refinancer de prochaines échéances.



Dans un communiqué, le groupe rappelle qu'il suit régulièrement l'évolution des marchés financiers nationaux et internationaux afin d'identifier des opportunités d'émissions.



