EDF : la centrale nucléaire de Civaux va produire du tritium

EDF a annoncé hier soir avoir été saisi par l'Etat français afin de réaliser un service d'irradiation à la centrale nucléaire de Civaux, dans la Vienne.



Le projet, qui sera conduit en collaboration avec le CEA, doit consister à insérer au sein du coeur du réacteur de la matière en vue de la rendre radioactive.



Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a expliqué hier lors d'un déplacement à Civaux qu'il s'agissait d'exploiter la puissance des deux réacteurs en les irradiant avec des matériaux particuliers contenant du lithium.



Une fois irradiés, ces composés seront transférés vers un site du CEA afin de produire du tritium, un gaz rare indispensable aux armes de dissuasion nucléaire.



L'électricien français précise que cette activité complémentaire annexe va venir s'ajouter à sa mission principale, c'est-à-dire la production d'électricité, appelée à rester inchangée.



Dans un communiqué, le groupe souligne que cette demande du gouvernement n'aura pas d'impact sur l'exploitation de la centrale et qu'il n'est pas prévu d'étendre cette activité complémentaire à d'autres réacteurs du parc.



Sa réalisation demeure par ailleurs soumise à l'Autorité de Sûreté Nucléaire.



Une convention entre l'Etat, le CEA et EDF doit maintenant être conclue afin d'établir le périmètre des activités et les droits et obligations de chacune des parties.



