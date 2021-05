EDF : contrat d'électricité renouvelable avec Bouygues

Bouygues Telecom annonce la signature de son premier contrat d'achat d'électricité renouvelable d'origine éolienne (PPA) avec le groupe EDF.



Le contrat 'couvrira plus de 10% des consommations électriques de Bouygues Telecom à l'horizon 2024', assure Bouygues.



Dans ce cadre, entre 2022 et 2024, EDF mettra disposition de Bouygues Telecom 203 GWh d'électricité renouvelable.



Le contrat de fourniture établi pour une durée de trois ans, garantit ainsi le prolongement de l'exploitation de ces parcs en sortie du dispositif d'obligation d'achat.



L'approvisionnement du PPA intégré dans le contrat de fourniture de Bouygues Telecom sera assuré via Agregio, la filiale du groupe EDF spécialisée dans la valorisation des productions d'énergie renouvelable.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.