EDF plonge dans une perte record de 17,9 milliards d'euros en raison de la faible production nucléaire

Les bénéfices d'EDF ont également été affectés par les mesures gouvernementales visant à maintenir le plafonnement des augmentations des prix de l'électricité et à protéger les ménages français de la hausse de l'inflation.

Le groupe, qui est en voie d'être entièrement nationalisé, a enregistré un EBITDA - ou bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement - négatif de 5 milliards d'euros et sa dette nette a augmenté pour atteindre 64,5 milliards d'euros, contre 43 milliards un an plus tôt.

"Aujourd'hui, notre priorité est de remettre EDF sur les rails", a déclaré aux journalistes le directeur général Luc Remont, nommé par le gouvernement en novembre pour redresser le groupe.

Il a déclaré qu'il visait une production nucléaire en France de 300 à 330 térawattheures (TWh) en 2023, contre 279 TWh l'année dernière - qui était la plus faible depuis 1988 et a fait de la France un importateur net d'électricité pour la première fois depuis 1980.

Les bénéfices de base pour cette année devraient être "sensiblement plus élevés" que les 18 milliards d'euros d'EBITDA prévus en 2021, a déclaré Remont.

Le gouvernement français a donné six mois à M. Remont pour présenter un plan stratégique pour la compagnie, qui se taille la part du lion dans l'approvisionnement en électricité du pays.

Dans une lettre de trois pages signée par le Premier ministre Elisabeth Borne et envoyée à Remont le 9 décembre, le gouvernement lui a demandé d'élaborer une "nouvelle feuille de route stratégique" pour les opérations et les finances au cours du premier semestre de l'année.

EDF a déclaré vendredi que 43 de ses 56 réacteurs étaient actuellement opérationnels. Les problèmes de corrosion ont été ou sont en train d'être traités dans 10 des réacteurs les plus sensibles, a-t-elle dit, ajoutant que les tuyaux seraient remplacés dans 7 autres réacteurs d'ici la fin de 2023.

(1 $ = 0,9406 euros)