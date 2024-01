EDF : prend part à un investissement dans la start-up Spotr

EDF annonce avoir pris part à un financement de 4,5 ME dans Spotr, start-up néerlandaise spécialisée dans l'inspection automatisée des bâtiments et alimentée par l'intelligence artificielle.



EDF a réalisé cet investissement via EDFPulseVentures, ainsi que les investisseurs historiques Volta Ventures et InnovationQuarter.



Les fonds obtenus vont permettre à Spotr de se rapprocher de son ambition: développer la base de données imagées la plus fiable et la plus importante au monde. Cet investissement permettra également à Spotr d'accélérer la décarbonation du logement et de lutter contre la sous-assurance.



EDF précise par ailleurs que plusieurs entités au sein du groupe sont en discussion avec Spotr, en France mais également à l'étranger, pour utiliser sa plateforme afin de faciliter la décarbonation des secteurs résidentiel et commercial en Europe.





