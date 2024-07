PARIS (Reuters) - EDF a annoncé vendredi des résultats en progression au titre du premier semestre 2024, grâce à la hausse de sa production, mais a prévenu que la chute des prix de l'électricité de ces derniers mois s'annonçait durable et qu'il allait devoir s'adapter pour faire face à ses besoins d'investissements.

L'électricien public a confirmé que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) devrait reculer cette année, en raison notamment d'un "effet prix" négatif de 8 milliards à 11 milliards d'euros, même s'il devrait rester d'un "bon niveau".

"Nous avons désormais (...) jusqu'à la fin de la décennie (...) une stabilisation des prix à un niveau beaucoup plus bas que ce que nous avions l'année dernière à la même période", a déclaré lors d'une conférence téléphonique, son PDG, Luc Rémont, évoquant une chute des prix "rapide" et "durable".

Après avoir lancé un nouveau plan nommé "Ambitions 2035", qui vise notamment à accompagner les clients d'EDF dans la réduction de leur empreinte carbone et à produire davantage d'électricité décarbonée, il a ajouté que le groupe allait devoir "travailler fondamentalement sur la flexibilité de l'ensemble de (ses) opérations".

"Nous devons évidemment anticiper (...) en mettant en oeuvre tout ce qui est nécessaire en termes de transformation de performance économique de l'entreprise et continuer, malgré cette baisse des prix significative, à dégager une capacité de financement importante pour financer les investissements nécessaires à la transition énergétique."

EDF enregistré à fin juin un résultat net part du groupe de 7,0 milliards d'euros (+20,7%), un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 18,7 milliards (+16,1%) et un chiffre d'affaires de 60,2 milliards (-20,3%).

Le groupe a bénéficié en France d'une hausse de sa production nucléaire de 19,4 térawatts-heure (TWh), alors que le premier semestre 2023 avait été pénalisé par les difficultés liées au phénomène dit de "corrosion sous contrainte" et par des grèves, ainsi que d'une hausse de 9,9 TWh de sa production hydraulique.

Il a précisé que son estimation de production nucléaire en France s'établissait désormais dans le haut de la fourchette de 315 à 345 TWh annoncée jusqu'à présent et qu'elle était confirmée entre 335 et 365 TWh pour 2025 et 2026.

Après les élections législatives françaises, Luc Rémont a déclaré que le groupe poursuivrait à la fin de l'été ses travaux stratégiques, avec "des discussions de politique publique (d'une) importance significative" qui concerneront notamment le financement du programme de construction d'au moins six nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2 dans le pays.

Le PDG a aussi indiqué qu'EDF, au Royaume-Uni, était en train de reprendre contact avec le nouveau gouvernement travailliste issu des élections législatives anticipées du 4 juillet et que le groupe ne pouvait pas encore préciser la date à laquelle il pourrait prendre une décision finale d'investissement dans le projet de réacteur de Sizewell C.

