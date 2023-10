L'entreprise française d'énergie EDF Renewables a annoncé jeudi qu'elle se retirait d'un projet d'énergie solaire dans le centre de la Colombie en raison de retards dans l'obtention des permis, ainsi que de changements réglementaires et fiscaux.

Cette annonce constitue le dernier revers en date pour la transition énergétique en Colombie, où de nombreux projets d'énergie renouvelable sont au point mort malgré l'objectif du président Gustavo Petro de sevrer le pays des combustibles fossiles.

"En raison de retards importants dans l'obtention des permis environnementaux et des licences par les entités locales, EDF Renewables et ses partenaires ont décidé de se retirer du développement énergétique de la centrale de Girardot, dans la province de Cundinamarca", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

"Cette situation est également la conséquence des changements réglementaires et fiscaux intervenus depuis la vente aux enchères", ajoute le communiqué, en faisant référence à l'impact d'une réforme fiscale sur la rentabilité future du projet, ainsi qu'à l'augmentation des taux d'intérêt et à la volatilité des taux de change.

EDF n'a pas fourni de détails sur la capacité de production du projet ni sur les investissements réalisés jusqu'à présent.

Le ministère des mines et de l'énergie n'a pas répondu immédiatement aux questions concernant la décision de l'entreprise française.

En 2021, l'unité colombienne d'EDF Renewables a remporté une vente aux enchères d'énergie à long terme promue par le gouvernement pour construire deux parcs solaires d'une capacité combinée de 145 mégawatts.

EDF Renewables développe un autre projet solaire dans la province colombienne de Meta.

En mai dernier, l'entreprise italienne Enel a interrompu pour une durée indéterminée la construction d'un parc éolien dans la province de La Guajira en raison de la résistance de la communauté et après des dépassements de coûts de plus de 250 millions de dollars et des retards constants dans l'obtention des autorisations et des licences.

Ces difficultés surviennent à un moment où les prix de l'énergie en Colombie ont augmenté avec l'arrivée du phénomène climatique El Nino, provoquant des sécheresses dans le pays, qui tire environ 70 % de son électricité de centrales hydroélectriques.