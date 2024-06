EDF : un dirigeant d'Airbus entre au conseil d'administration

EDF a annoncé mercredi la nomination de Bruno Even, le directeur général d'Airbus Helicopters, en qualité d'administrateur pour succéder à Colette Lewiner, qui siégeait depuis 2014.



Le géant français de l'électricité précise que Bruno Even a été nommé pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2026.



Colette Lewiner, qui avait rejoint Electricité de France en 1979, avait créé en 1979 la direction du développement et de la stratégie commerciale, devenant ainsi la première femme nommée directrice chez EDF.



Elle est depuis 2012 conseillère dans le domaine de l'énergie.



Après son départ, le conseil d'administration affichera encore un taux de féminisation de 50% et comprendra une proportion de 41,7% d'administrateurs qualifiés d'indépendants.



EDF a par ailleurs annoncé le succès de son émission d'obligations vertes senior multi-tranches pour un montant nominal de trois milliards d'euros



