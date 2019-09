EDF : un nouvel EPR va entrer en exploitation commerciale

06/09/2019 | 18:17

Le groupe EDF annonce ce vendredi que l'unité numéro 2 de la centrale nucléaire de Taishan, en Chine, va entrer en exploitation commerciale ce samedi, après un dernier test réglementaire de fonctionnement.



“La centrale nucléaire de Taishan, composée de deux réacteurs EPR de 1750 MW chacun, est le plus important projet de coopération sino-française dans le secteur énergétique. Elle est capable de fournir au réseau électrique chinois jusqu'à 24 TWh d'électricité sans CO2 par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 5 millions de Chinois, tout en évitant l'émission d'environ 21 millions de tonnes de CO2 par an”, explique EDF.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.