EIB European Investment Bank : Enquête de la BEI sur le climat – La plupart des Français pensent que la lutte contre les changements climatiques ne favorisera pas l’économie

Seuls 20 % des Français pensent que les mesures destinées à lutter contre les changements climatiques peuvent contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois, la moyenne de l'Union européenne (UE) se situant à 21 %. Ces chiffres illustrent le manque de connaissances des Français, et des Européens en général, des possibilités économiques que peut offrir la lutte contre les changements climatiques.

La Banque européenne d'investissement (BEI) a publié aujourd'hui, en partenariat avec la société internationale d'études de marché YouGov, la deuxième partie de son enquête sur le climat qui vise à sonder l'opinion publique sur les changements climatiques dans l'Union européenne, aux États-Unis et en Chine.

Cette deuxième série de résultats met en lumière la manière dont les citoyens voient les changements climatiques et la croissance économique, un aspect qui devrait faire l'objet de débats approfondis lors de la conférence mondiale sur les changements climatiques (COP 24) qui se tiendra la semaine prochaine en Pologne. Durant ce sommet, des décideurs politiques du monde entier échangeront leurs vues sur les démarches à adopter pour atteindre les objectifs fixés dans l'accord de Paris.

À cet égard, l'enquête de la BEI sur le climat apporte des données précieuses sur ce que pensent les Européens de la façon dont les changements climatiques (et la lutte contre ce phénomène) influencent leur économie. Selon cette étude, 54 % des Français estiment que les changements climatiques auront des conséquences sur leur situation financière (hausse des prix des assurances et de l'énergie et augmentation des impôts, par exemple). En outre, l'enquête révèle que les personnes à faible revenu sont plus préoccupées par les répercussions économiques négatives des actions pour le climat que les personnes à revenu élevé : seuls 17 % des Français dont le revenu brut annuel du ménage est inférieur à 24 000 EUR pensent que les mesures visant à lutter contre les changements climatiques peuvent contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois, contre plus de 30 % des Français dont le revenu est supérieur à 60 000 EUR.

Dans l'ensemble, l'enquête montre que les citoyens de l'UE sont davantage préoccupés par les répercussions financières des changements climatiques que les Américains et les Chinois. En ce qui concerne les conséquences des changements climatiques sur leur vie personnelle, 55 % des Européens citent les effets financiers, contre 40 % des Chinois et 45 % des Américains. Ces derniers sont en outre les plus optimistes quant aux avantages économiques des mesures visant à lutter contre les changements climatiques : 26 % d'entre eux estiment que les actions en faveur du climat peuvent avoir un effet positif sur l'économie, contre 21 % des Européens et seulement 11 % des Chinois.

Dans ce contexte, la BEI s'engage à figurer parmi les plus importantes sources de financement au monde de la lutte contre les changements climatiques : elle a investi plus de 130 milliards d'EUR à l'échelle mondiale, appuyant plus de 600 milliards d'EUR d'investissements dans l'action en faveur du climat depuis 2011 (à peu près l'équivalent du PIB de la Pologne).

Monica Scatasta, chef de la politique environnementale, climatique et sociale à la BEI : « Le financement est un facteur clé de la lutte mondiale contre les changements climatiques et leurs incidences négatives. À la BEI, nous sommes fermement convaincus que le financement de l'action en faveur du climat est également essentiel pour tirer parti des possibilités de croissance et d'innovation. Tout le monde ne sait peut-être pas que les mesures destinées à lutter contre les changements climatiques peuvent aussi avoir d'importantes retombées positives sur la croissance économique et la création d'emplois. Toutefois, les financements publics à eux seuls, y compris ceux provenant d'institutions internationales, ne suffisent pas. Les investisseurs, les entrepreneurs et l'ensemble des acteurs économiques ont un rôle à jouer face aux menaces que représentent les changements climatiques. À la BEI, nous contribuons à mobiliser ces acteurs pour soutenir l'action en faveur du climat. »

Figure 1 - Les effets financiers sont, pour les Français, parmi les premières conséquences des changements climatiques qu'ils subiront très probablement au cours de dix prochaines années :

58 % - Des menaces pour l'existence (par ex. : des inondations, des pénuries d'eau, des conflits pour les ressources) ;

57 % - Des effets sur la santé (par ex. : de nouvelles maladies ou des maladies plus graves en raison des températures plus élevées ou de phénomènes météorologiques extrêmes) ;

54 % - Des effets financiers (par ex. : une hausse des prix des assurances, de l'énergie, de l'alimentation et une augmentation des impôts) ;

39 % - Des effets sur les conditions de vie (par ex. : moins de nourriture, des loisirs de moindre qualité) ;

38 % - Des effets sur la société et les conditions sociales (p. ex. : un nombre croissant de migrants) ;

21 % - Des effets sur l'emploi et les conditions de travail (par ex. : des pertes d'emplois dans des secteurs liés au climat) ;

19 % - Des conséquences en matière de logement (par ex. : la nécessité de déménager) ;

9 % - Ne sais pas ;

3 % - Aucune de ces propositions ;

1 % - Les changements climatiques n'existent pas.

À propos de l'enquête de la BEI sur le climat

La Banque européenne d'investissement s'est associée à la société internationale d'études de marché et de collecte de données YouGov pour mener une enquête approfondie sur le sentiment des citoyens à l'égard des changements climatiques. Cette enquête vise à alimenter le débat général sur les changements climatiques et à comprendre les comportements et les attentes des citoyens en matière d'action en faveur du climat. Les données de l'enquête de la BEI sur le climat feront l'objet de six publications en 2018 et en 2019, chaque série de données correspondant à un thème et à un domaine d'attention précis. Au total, 25 000 personnes ont répondu à cette enquête, avec un panel représentatif pour chaque pays.

À propos de YouGov

YouGov est une société internationale spécialisée dans la collecte et l'analyse de données. Son activité principale de sondage d'opinion s'appuie sur une communauté de 6 millions de panélistes dans le monde. YouGov associe ce flux continu de données à un savoir-faire approfondi en matière de recherche et à une vaste expérience du secteur pour proposer une plateforme systématique de recherche et de marketing.