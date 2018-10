EIB European Investment Bank : FEIS - La BEI soutient la rénovation énergétique des usines bretonnes de SOVIPOR-La Trinitaise avec Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group et CN Solutions, filiale du groupe Effy, ont présenté leur nouveau projet commun à l'occasion d'une rencontre sur le thème du financement de la transition énergétique, organisée avec la Banque Européenne d'Investissement et l'ADEME. Ce projet d'optimisation de la consommation énergétique de deux sites de production de l'entreprise SOVIPOR-La Trinitaise (groupe OLMIX), illustre la pertinence du modèle de financement innovant mis en œuvre par Eiffel Investment Group en faveur de l'efficacité énergétique.

Eiffel Investment Group : financeur innovant de l'efficacité énergétique

Alors qu'ils sont cruciaux pour lutter contre le changement climatique, les projets d'efficacité énergétique restent encore compliqués à financer. Ils nécessitent des interventions de proximité difficilement accessibles aux acteurs traditionnels du financement. Pour répondre à cet enjeu, Eiffel Investment Group déploie des solutions de financement innovantes, grâce au fonds « Eiffel Energy Transition ».

A titre d'exemple, Eiffel Investment Group et CN Solutions (groupe Effy) ont conçu un schéma de financement des travaux d'efficacité énergétique, mis en œuvre pour la première fois en mars 2018, et décliné une nouvelle fois avec la facilité « bridge » de 6M€ que le fonds Eiffel Energy Transition vient d'accorder à CN Solutions. Cette ligne de financement permet de préfinancer les travaux de trois projets d'efficacité énergétique menés par CN Solutions, dont le premier sera mis en œuvre chez SOVIPOR-La Trinitaise, filiale d'OLMIX, à Merdrignac (Côtes d'Armor) et à La Trinité-Porhoët (Morbihan).

Avec ce nouveau financement, les investissements du fonds Eiffel Energy Transition dans l'efficacité énergétique atteignent déjà 20 millions d'euros. Le mode d'intervention du fonds a deux avantages décisifs :

- il est adapté à la forte granularité des projets (multitude de petits projets représentant chacun quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros de travaux, plus difficilement finançables par les financeurs traditionnels) ;

- et il répond au besoin clé de préfinancement des opérateurs d'efficacité énergétique, là où les financeurs traditionnels n'interviennent en général qu'une fois les travaux réalisés et les économies d'énergie constatées.

Pierre-Antoine Machelon, gérant du fonds Eiffel Energy Transition, déclare : « Le modèle innovant de financement conçu et mis en œuvre avec CN Solutions il y a quelques mois, démontre son efficacité et sa réplicabilité. Nous nous réjouissons de ce partenariat qui se renforce au fil des financements successifs mis en place ».

Mathias Welschbillig, Directeur Général de CN Solutions, filiale du groupe Effy, ajoute : « Les expertises combinées entre efficacité énergétique et Certificats d'Economies d'Energie (CEE) permettent de proposer les meilleures technologies disponibles. Le montage réalisé par Eiffel et CN Solutions a permis à notre client de se focaliser sur son cœur de métier dans une logique de développement durable ; tout en étant certain de respecter l'environnement sur le long terme ».

Une réalisation exemplaire : le projet d'efficacité énergétique de CN Solutions et SOVIPOR-La Trinitaise

Le projet consiste en la refonte de la production et de la distribution de froid des deux sites, la récupération de chaleur fatale sur les centrales de production de froid et l'optimisation des installations frigorifiques (avec l'outil de régulation OCP©). En plus de ces travaux, CN Solutions mettra en place une solution de supervision énergétique, nommée BEX©, afin de mesurer et contrôler la performance énergétique des installations de récupération de chaleur et les besoins énergétiques de celles-ci en temps réel.

La rénovation énergétique de deux sites de découpe de viande implantés à Médrignac et La Trinité-Porhoët constitue un enjeu important pour SOVIPOR-La Trinitaise, fournisseur reconnu de viande de dinde.

En effet, ce projet doit lui permettre d'améliorer sa compétitivité tout en déployant un mode de production décarboné et responsable. Les économies d'énergie attendues sont estimées à plus de 1 000MWh, représentant 77 000€ d'économies d'énergie par an, soit l'équivalent en consommation de 400 foyers.

Au-delà de la solution apportée, le financement de l'efficacité énergétique permet aux entreprises engagées dans la réduction de leur consommation énergétique de contribuer à une économie décarbonée tout en améliorant leur compétitivité.

Parmi les nombreux projets entrepris par CN Solutions, en France et à l'étranger, celui-ci, fait partie des plus porteurs en termes de modernisation des équipements, du potentiel en économie d'énergie et de solutions de financement combinées grâce au fonds Eiffel Energy Transition et aux Certificats d'Economies d'Energie. Après avoir identifié des gisements d'économies supplémentaires sur les sites de SOVIPOR-La Trinitaise, d'autres projets d'efficacité énergétique sont actuellement en cours.

La société SOVIPOR-La trinitaise est totalement engagée dans le développement durable et développe des solutions alternatives pour promouvoir une filière dinde innovante grâce à l'apport des algues à tous les stades de l'élevage. Elle assure un bien-être immunitaire et digestif aux animaux et commercialise des dindes et des produits de dindes n'ayant subi aucun traitement d'antibiotique, participant ainsi à la lutte contre l'antibiorésistance.

Jean-Marie Vallier, Directeur Général Adjoint de SOVIPOR-La Trinitaise, filiale du groupe OLMIX : « C'est dans le même esprit que l'entreprise La Trinitaise et son actionnaire OLMIX sont également engagés dans une recherche de process « low carbon », dans les économies d'énergie et pour l'utilisation d'énergies renouvelables. Cet investissement dans la rénovation énergétique des usines de Merdrignac et La Trinité-Porhoët participe à notre démarche décarbonée et permet de réaliser des économies dans la durée, indispensables à nos filières dindes ». Le fonds Eiffel Energy Transition relève le défi du financement de l'efficacité énergétique avec le soutien de la Banque Européenne d'Investissement et de l'ADEME

Les institutions fortement engagées pour la transition écologique comme la Banque Européenne d'Investissement (BEI) qui est la banque de l'Union Européenne, et l'ADEME, permettent, par leur investissement dans le fonds Eiffel Energy Transition, de relever le défi du financement des projets d'efficacité énergétique dont la taille et la granularité ne sont pas adaptés aux financements traditionnels. Le soutien de la BEI au fonds Eiffel Energy Transition bénéficie également de la garantie européenne dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe, appelé plus communément Plan Juncker - avec à la clef pour Eiffel Investment Group l'octroi de conditions financières optimales pour les porteurs de projets.

« Le soutien à la transition énergétique est au cœur des priorités de la Banque de l'Union européenne. C'est pourquoi, nous développons des instruments financiers innovants tout en renforçant notre action en faveur de projets de plus petite taille. L'objectif est de réduire d'un tiers la consommation d'énergie en Europe d'ici à 2030. » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Et d'ajouter : « Cette nouvelle opération financée dans le cadre du plan Juncker reflète le partenariat de grande qualité qui s'est développé entre la BEI et Eiffel Investment Group pour soutenir les porteurs de projets au cœur des territoires. »

Pour Fabrice Boissier, Directeur Général Délégué de l'ADEME, « Les entreprises qui peuvent gagner en compétitivité grâce à des opérations d'efficacité énergétique sont nombreuses et variées. Pour accélérer leur mise en œuvre, il faut des outils d'accompagnement capables de s'adapter à la diversité des projets. Le soutien apporté par les investissements d'avenir au fonds Eiffel Energy Transition pour développer cet accompagnement innovant illustre la volonté de l'ADEME de trouver des leviers pour accompagner des petits projets avec agilité ».