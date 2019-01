EIB European Investment Bank : La BEI signe l'Appel de Berlin « Le patrimoine culturel - Un atout pour l'avenir de l'Europe »

La Banque européenne d'investissement (BEI), la banque de l'Union européenne et la première institution financière multilatérale au monde par le volume de ses prêts et de ses emprunts, a signé l'Appel de Berlin « Le patrimoine culturel - Un atout pour l'avenir de l'Europe » lors d'une cérémonie spéciale organisée par la Fondation Boghossian à la Villa Empain à Bruxelles.

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a signé le document et l'a remis à Hermann Parzinger, le président exécutif d'Europa Nostra, en présence de représentants de haut niveau de la Banque européenne d'investissement, de l'Institut BEI et d'Europa Nostra, ainsi que de la Commission européenne, du Comité économique et social européen et de membres de l'Alliance européenne pour le patrimoine 3.3.

L'Appel de Berlin a été ouvert aux signatures d'organisations et de citoyens engagés en faveur du patrimoine culturel à l'occasion du Sommet européen du patrimoine culturel qui s'est tenu à Berlin le 22 juin 2018. Lancé par trois organisations européennes actives dans le domaine du patrimoine culturel, à savoir Europa Nostra, le Comité allemand du patrimoine culturel (DNK) et la Fondation du patrimoine culturel prussien (SPK), cet appel vise à impliquer le plus grand nombre possible d'organisations, d'institutions, d'autorités publiques, d'acteurs de la société civile et de particuliers pour mettre en exergue et exploiter la capacité à rassembler de notre patrimoine culturel commun pour le futur de l'Europe.

Depuis son lancement à Berlin, ce document de mobilisation a été signé par près de 2 200 personnes et organisations de toute l'Europe. Lors de la conférence de clôture de l'Année européenne du patrimoine culturel à Vienne le 7 décembre 2018, Europa Nostra et le Comité allemand du patrimoine culturel ont présenté à la Commission européenne le nombre symbolique de 2 018 signatures. Le même jour, la Commission européenne a publié un cadre d'action européen sur le patrimoine culturel qui fait clairement référence à l'Appel de Berlin.

Emma Navarro, vice-présidente de la Banque européenne d'investissement, a déclaré : « La signature de l'Appel de Berlin reflète la priorité stratégique fondamentale de la BEI : promouvoir la cohésion économique et sociale dans l'UE. En tant que Banque de l'UE, la BEI investit dans le patrimoine culturel depuis de nombreuses années, notamment en finançant la rénovation ou la mise en lumière de bâtiments et de villes du patrimoine culturel, plus récemment à Varsovie ou à Nancy. En ajoutant sa signature à la longue liste des signataires influents, la Banque démontre une nouvelle fois son engagement en faveur de la protection du patrimoine culturel de l'Europe. »

Hermann Parzinger, président exécutif d'Europa Nostra, a pour sa part, ajouté : « L'appui de la Banque européenne d'investissement à notre Appel de Berlin donne une précieuse impulsion à la mobilisation en cours d'acteurs publics et privés destinée à inscrire l'Année européenne du patrimoine culturel dans la durée. La BEI réaffirme ainsi son engagement en faveur de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et constitue un bon exemple à suivre pour d'autres organisations financières opérant aux niveaux national, européen et mondial. C'est une nouvelle confirmation de la coopération fructueuse entre l'Institut BEI et Europa Nostra, qui a débuté il y a sept ans et qui a conduit au lancement du programme « Les 7 sites les plus menacés » en 2013 que nous souhaitons renforcer encore dans les années à venir. »

Francisco de Paula Coelho, doyen de l'Institut BEI, a déclaré : « Les Européens sont fiers de leur patrimoine culturel. L'Institut coopère depuis 2013 avec Europa Nostra dans le cadre du programme des « 7 sites les plus menacés » afin d'identifier les monuments et les sites gravement menacés de négligence ou de destruction. L'Année européenne du patrimoine culturel 2018 a été un tremplin idéal pour relever encore le niveau de notre investissement dans le patrimoine culturel. »

Des photos en haute résolution de la cérémonie de signature sont disponibles sur cettepage web.

Informations générales

À propos de l'Appel de Berlin « Le patrimoine culturel - Un atout pour l'avenir de l'Europe »

L'Appel de Berlin « Le patrimoine culturel - Un atout pour l'avenir de l'Europe » a été présenté pour la première fois en juin 2018 à l'occasion du Sommet européen du patrimoine culturel à Berlin. Le premier exemplaire a été signé par les présidents des trois institutions hôtes : Plácido Domingo pour Europa Nostra, Martina Münch pour le Comité allemand du patrimoine culturel (DNK) et Hermann Parzinger pour la Fondation du patrimoine culturel prussien (SPK). Ouvert à la signature du public comme à celle des institutions, l'Appel à l'action de Berlin peut être signé en ligne ou sur papier. Il est disponible en 22 langues et d'autres versions linguistiques sont en préparation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.europanostra.org/our-work/campaigns/berlin-call-action

À propos d'Europa Nostra

Europa Nostra est la fédération paneuropéenne des organisations non gouvernementales de sauvegarde du patrimoine, qui est soutenue par un vaste réseau d'organismes publics, de sociétés privées et de personnes physiques. Couvrant plus de 40 pays d'Europe, l'organisation est la voix de la société civile attachée à préserver et à promouvoir le patrimoine culturel et naturel de l'Europe. Fondée en 1963, elle est aujourd'hui reconnue comme incarnant le réseau le plus représentatif d'Europe dans le domaine du patrimoine. Plácido Domingo, le chanteur d'opéra de réputation mondiale, préside l'organisation. Europa Nostra se bat pour sauver les monuments, sites et paysages d'Europe qui se trouvent en danger, en particulier par son programme Les 7 sites les plus menacés mis en œuvre en partenariat avec l'institut BEI. Elle célèbre l'excellence dans le cadre du Prix du patrimoine culturel de l'UE/Concours Europa Nostra. Elle contribue aussi à la formulation et à la mise en œuvre de stratégies et politiques européennes relatives au patrimoine, en menant un dialogue structuré avec des institutions européennes et en agissant en coordination avec l'Alliance européenne pour le patrimoine 3.3. Europa Nostra a apporté un soutien appuyé et une contribution active à l'Année européenne du patrimoine culturel 2018 et s'est engagée à tout mettre en œuvre pour inscrire cette initiative dans la durée.