EIB European Investment Bank : La BEI signe l'Appel de Berlin pour le patrimoine culturel

La Banque européenne d'investissement a signé l'Appel de Berlin « Le patrimoine culturel - Un atout pour l'avenir de l'Europe » afin de promouvoir « la capacité à rassembler de notre patrimoine culturel commun et des valeurs que nous partageons pour rapprocher les collectivités et les citoyens européens. »

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a signé le document le jeudi 17 janvier 2019 à la Fondation Boghossian (Villa Empain à Bruxelles), où se tient actuellement une exposition d'œuvres d'art de la collection de la BEI (« Beyond Borders » jusqu'au 24 février 2019).

La signature de l'Appel de Berlin s'inscrit dans le cadre de la priorité stratégique fondamentale de la BEI : promouvoir la cohésion économique et sociale dans l'UE.

La BEI investit dans le patrimoine culturel depuis de nombreuses années, en soutenant des investissements dans le développement urbain et le tourisme liés aux préparatifs des événements « Capitale européenne de la culture » à Plzen (République tchèque), Pecs (Hongrie) et Malte. Elle a également contribué financièrement à la rénovation ou à la mise en lumière de bâtiments du patrimoine culturel dans le cadre de plusieurs projets de revitalisation urbaine à La Valette, Nicosie ou, plus récemment, à Varsovie et Nancy (France).

L'Appel de Berlin s'appuie sur la dynamique créée en 2018 par la toute première Année européenne du patrimoine culturel. Il cherche à impliquer et à engager le plus grand nombre possible d'organisations et de particuliers dans un « plan d'action européen ambitieux pour le patrimoine culturel, résultat durable de l'Année européenne. »

Depuis 2013, l'Institut BEI collabore avec Europa Nostra dans le cadre du programme « Les 7 sites les plus menacés » afin de le renforcer en associant le savoir-faire culturel et le travail de lobbying d'Europa Nostra aux compétences de la BEI en matière d'évaluation technique et de planification des activités de sauvetage du patrimoine.

Voir le communiqué de presse