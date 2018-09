EIB European Investment Bank : Lancement du partenariat Global Green Bond

Mise à l'échelle des financements pour l'action climatique sous-nationale et des entreprises à travers les obligations vertes

Le Global Green Bond Partnership (GGBP) a été lancé hier lors du Sommet mondial sur l'action pour le climat (GCAS). Ce nouveau partenariat soutiendra les efforts d'entités infranationales telles que les villes, les États et les régions, les entreprises et les sociétés privées et les institutions financières pour accélérer l'émission d'obligations vertes.

Les membres fondateurs du Global Green Bond Partnership GGBP comprennent la Banque mondiale, IFC - membre du Groupe de la Banque mondiale, Amundi, Banque européenne d'investissement, Climate Bonds Initiative, Ceres, ICLEI - Gouvernements locaux pour le développement durable & Energy (GCoM) et le partenariat mondial pour les stratégies de développement à faibles émissions (LEDS GP).

«Au cours de la dernière décennie, les obligations vertes se sont révélées être une force réelle dans l'introduction de financements commerciaux dans des investissements intelligents face au climat et sont très prometteuses pour une plus grande expansion. IFC a hâte de participer au Partenariat mondial sur les obligations vertes et de collaborer avec d'autres pionniers pour accélérer l'émission d'obligations vertes et la multiplication des financements climatiques supplémentaires » a déclaré Vikram Widge, responsable mondial des finances et des politiques climatiques à la Société financière internationale.

La CCNUCC estime qu'il faut mobiliser chaque année un billion de dollars EU de X milliards de dollars pour que 1.5 puisse pleinement mettre en œuvre l'accord de Paris1. La Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale ont été les premières à créer les premières obligations vertes, la BEI ayant émis l'obligation de sensibilisation au climat à 20072 et la Banque mondiale émet son premier emprunt obligataire vert en 20083. Le marché des obligations vertes continue de croître à un rythme rapide, passant de l'émission annuelle de USD 3.4 milliards dans 2012 à USD 161 dans 2017.4. Comme les gouvernements et les entreprises le reconnaissent, le marché des obligations vertes offre des opportunités mondiales significatives pour mobiliser des capitaux à grande échelle pour des infrastructures et des efforts de développement sobres en carbone et résilients au climat.

«Le virage brun au vert des bilans des entreprises et des orientations en matière d'investissements nécessite une action accélérée de la part des plus grandes banques mondiales, des plus grands émetteurs et des investisseurs institutionnels. Le marché international des obligations vertes est désormais la plate-forme de ce changement à grande échelle, avec l'objectif de milliards de milliards de nouveaux capitaux mobilisés pour l'adaptation au climat et la résilience, les énergies propres et les infrastructures vertes » a déclaré Sean Kidney, PDG de Climate Bonds Initiative.

Les membres du Global Green Bond Partnership (GGBP) travailleront ensemble pour faire évoluer les émissions d'obligations vertes principalement par des entités infranationales et des sociétés, en apportant une assistance technique ciblée, en renforçant les capacités, en réduisant les risques, en investissant et en soutenant le développement. de fonds innovants et d'autres moyens financiers pour mobiliser le capital des investisseurs.

«L'augmentation du financement vert est essentielle pour lutter contre le changement climatique et mettre en œuvre l'accord de Paris. En tant que premier et premier émetteur à ce jour, la BEI reconnaît le potentiel essentiel des obligations vertes pour accélérer les investissements à faible intensité de carbone et renforcer le soutien des investisseurs. En tant que banque de l'UE, nous accueillons favorablement le nouveau partenariat mondial d'obligations vertes qui s'attaquera aux obstacles à l'émission d'obligations vertes. Permettre aux obligations vertes d'être émises pour la première fois par de nouveaux partenaires publics et privés, y compris dans les économies émergentes et en développement, permettra à davantage de projets éligibles d'en bénéficier. » a déclaré Jonathan Taylor, vice-président de la Banque européenne d'investissement chargé de l'action pour le climat.

Le partenariat s'articulera avec des efforts tels que le programme de soutien du Fonds d'obligations Green Cornerstone de l'IFC pour compléter le Fonds Amundi Planet Emerging Green One et d'autres efforts ciblés pour soutenir la croissance globale du marché des obligations vertes.

«Amundi, en tant que chef de file vert et investisseur dans la transition énergétique mondiale, attend avec impatience de travailler avec les membres du Global Green Bond Partnership pour identifier de nouvelles opportunités pour soutenir la lutte contre le réchauffement climatique» a déclaré Stanislas Pottier, responsable des investissements responsables, Amundi.

En outre, les membres du GGBP ont l'intention de travailler ensemble à l'élaboration d'un cadre / outil de préparation aux obligations vertes destiné aux émetteurs potentiels, conçu principalement pour les entités infranationales et les sociétés, leur permettant d'évaluer rapidement leur capacité à émettre des obligations vertes lacunes et obstacles à la délivrance.

Le GGBP collaborera également entre ses membres pour faire progresser la fourniture coordonnée d'assistance technique et d'activités de renforcement des capacités dans les activités respectives et les domaines d'expertise des obligations respectives des membres. Les membres du GGBP travailleront à travers les partenariats et institutions existants pour fournir ces services.

En outre, les membres du GGBP chercheront à collaborer avec les signataires de Green Bond Pledge et à leur fournir une assistance technique.5 (GB Pledge)pour assister le processus de développement autour de l'émission verte inaugurale.

Le Groupe de la Banque mondiale innove régulièrement de nouvelles façons d'aider les villes à financer des infrastructures sobres en carbone et résilientes au changement climatique. Le partenariat mettra à profit ce savoir-faire tout en élargissant notre portée aux pays en développement et aux villes désireuses d'utiliser les obligations vertes comme élément clé de leur stratégie de financement climatique ». a déclaré Mme Laura Tuck, vice-présidente pour le développement durable, qui a annoncé aujourd'hui le nouveau partenariat lors du Sommet mondial sur l'action pour le climat.

Le LEDS GP, réseau d'échange mondial entre pairs, servira de secrétariat intérimaire au partenariat Global Green Bond. Les membres travailleront ensemble pour identifier les résultats concrets et les étapes clés du partenariat et organiseront au moins un événement de sensibilisation commun avant la fin de 2018.

Pour plus d'informations, contactez Alexia Kelly, alexia@electric.capital

Les étapes de transformation par les membres fondateurs du GGBP:

Groupe de la Banque mondiale: Émis une des premières obligations vertes dans 20081

International Finance Corporation (IFC) - membre du Groupe de la Banque mondiale: Première institution à émettre une obligation verte de référence mondiale de 1 $ en 2013. En mars, 2018, IFC et Amundi ont lancé le plus grand fonds obligataire vert ciblé au monde, qui devrait déployer un milliard de dollars US sur les obligations vertes des marchés émergents au cours de sa vie. 4,2.

ICLEI - Gouvernements locaux pour le développement durable (ICLEI): ICLEI a soutenu l'élaboration d'orientations sur les obligations vertes pour les gouvernements locaux, en collaboration avec CBI et d'autres partenaires. En tant que partenaire du GCoM, ICLEI fournit une assistance technique et politique aux villes et villages, les aidant également à accéder au financement et à utiliser des mécanismes de financement appropriés.