EIB European Investment Bank : Que pensent les citoyens des changements climatiques et du potentiel de création de croissance et d’emplois que présente l’action en faveur du climat ? Voici les résultats de l’enquête sur le climat menée par la BEI et YouGov

Les Européens sont dans leur grande majorité très conscients du problème des changements climatiques mais 20 % d'entre eux ne se sentent toujours pas concernés par cette question, malgré les récents avertissements du GIEC.

Aux États-Unis, 14 % des citoyens doutent de la réalité des changements climatiques alors qu'en Europe, les climatosceptiques ne sont que 7 %.

55 % des Européens s'attendent à ce que les changements climatiques aient un impact négatif sur leurs finances, contre 40 % des Chinois et 45 % des citoyens américains.

En Europe, les citoyens ayant de faibles revenus sont davantage préoccupés par les incidences économiques négatives des mesures en faveur du climat que les couches plus aisées de la population, sauf en Pologne

Dans l'optique de la 24e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP24), organisée en Pologne du 3 au 14 décembre 2018, la Banque européenne d'investissement (BEI) a lancé une enquête d'un genre tout à fait nouveau ayant pour thème les citoyens et le climat, en partenariat avec YouGov, un institut international de sondage d'opinion ; cette enquête avait pour but de savoir ce que pensent 25 000 citoyens de l'Union européenne, des États-Unis et de la Chine de la question du climat. La BEI présente ce jour les résultats des deux premières parties de l'enquête.

Malgré des tendances encourageantes observées sur le plan de la prise de conscience des enjeux climatiques en Europe, l'enquête fait apparaître que 20 % des citoyens de l'UE ne se sentent toujours pas concernés par cette problématique. Par rapport aux citoyens des États-Unis et de Chine, les Européens comprennent bien mieux les défis posés par les changements climatiques : 78 % d'entre eux décrivent les changements climatiques comme une source de préoccupation voire de très grande inquiétude, contre 65 % des Chinois et 63 % des Américains.

L'enquête révèle également qu'il n'existe qu'une très petite portion de climatosceptiques en Europe, soit 7 %, alors qu'aux États-Unis, ce chiffre est de 14 %.

Jonathan Taylor, vice-président de la BEI chargé du climat et de l'environnement : « L'enquête de la BEI sur le climat envoie un signal important aux délégués présents à la COP24 qui a lieu à Katowice, à savoir que les citoyens sont de plus en conscients des défis que posent les changements climatiques. Il s'agit d'une information clé pour le débat international concernant la question du climat, car cela signifie que les citoyens agissent déjà à leur échelle. C'est maintenant au tour des entreprises, des citoyens et des gouvernements à tous les niveaux, de même qu'aux organismes publics, de profiter de cette dynamique pour œuvrer ensemble. La BEI est prête à apporter sa pierre à l'édifice. »

S'agissant de la perception des effets de l'action en faveur du climat sur la création d'emplois et la croissance économique, l'enquête montre que l'opinion publique est plus pessimiste dans l'UE qu'en Chine et aux États-Unis : les Européens se disent davantage préoccupés des incidences financières des changements climatiques. 55 % des Européens ayant participé à l'enquête estiment qu'ils seront personnellement touchés par les incidences financières des changements climatiques, contre 40 % et 45 % respectivement des personnes interrogées en Chine et aux États-Unis. Toujours selon l'enquête, les citoyens américains sont en outre les plus optimistes quant aux avantages économiques des mesures visant à lutter contre les changements climatiques : 26 % d'entre eux partagent l'idée que l'action pour le climat peut avoir des effets positifs sur l'économie, alors que seuls 21 % des Européens et 11 % des Chinois sont de cet avis.

Dans ce contexte, la Banque européenne d'investissement (BEI) est fermement résolue à être l'une des principales sources de financement à l'appui de la lutte contre les changements climatiques à l'échelle planétaire : elle a investi plus de 130 milliards d'EUR dans le monde, soutenant ainsi le déploiement d'investissements en faveur du climat pour plus de 600 milliards d'EUR depuis 2011, chiffre qui correspond approximativement au PIB de la Pologne.

Monica Scatasta, chef de la politique environnementale, climatique et sociale à la BEI : « Le financement est un facteur clé de la lutte mondiale contre les changements climatiques et leurs incidences négatives. À la BEI, nous sommes fermement convaincus que le financement de l'action en faveur du climat est également essentiel pour tirer parti des possibilités de croissance et d'innovation. Pour nous, il ne fait aucun doute que les mesures destinées à lutter contre les changements climatiques peuvent aussi avoir d'importantes retombées positives sur la croissance économique et la création d'emplois. Toutefois, les financements publics à eux seuls, y compris ceux provenant d'institutions internationales, ne suffisent pas. Les investisseurs, les entrepreneurs et l'ensemble des acteurs économiques ont un rôle à jouer face aux menaces que représentent les changements climatiques. À la BEI, nous œuvrons main dans la main avec nos partenaires pour aider à mobiliser ces acteurs pour soutenir l'action en faveur du climat.

Graphiques : les tendances clés

Les changements climatiques vus par les citoyens de l'UE - grand contraste entre le Nord et le Sud de l'UE

Perception des changements climatiques : comparaison des résultats obtenus dans l'UE avec ceux des États-Unis et de la Chine

Si l'on considère le degré d'inquiétude face aux changements climatiques, c'est l'UE qui se classe au premier rang, suivie de la Chine et des États-Unis. C'est aux États-Unis que l'on trouve le plus grand nombre de climatosceptiques et de citoyens qui ne croient pas à la réalité du phénomène.

Climate change perception: comparing the EU with the USA and China

In terms of levels of concern towards climate change, the EU comes first, ahead of China and the USA. Climate change doubters or deniers are more likely to be found in the USA.

Vision du potentiel économique de l'action en faveur du climat à l'échelle mondiale : des sentiments mitigés

Au sein de l'UE, le niveau d'optimisme est très variable, Malte et Chypre étant les pays les plus optimistes quant au potentiel économique de l'action en faveur du climat, tandis que la République tchèque et la Slovaquie se montrent les plus pessimistes sur ce plan.

Informations complémentaires

À propos de la Banque européenne d'investissement

La Banque européenne d'investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l'Union européenne (UE), est l'institution de financement à long terme de l'UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d'investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l'UE en Europe et dans le reste du monde. La BEI intervient dans quelque 160 pays. Elle est le premier bailleur de fonds multilatéral au monde pour les investissements liés au climat ; afin de soutenir l'Accord de Paris, elle s'est engagée à consacrer 100 milliards d'USD à l'action en faveur du climat sur la période 2016-2020. La BEI alloue au minimum 25 % de ses financements à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à leurs effets et, d'ici 2020, elle portera à 35 % la part de ses prêts à l'appui du climat dans les pays en développement. En consacrant 19,4 milliards d'EUR à l'action pour le climat en 2017, elle a dépassé son objectif à cet égard pour la huitième année consécutive.

Rendez visite à la BEI à la COP 24 :http://www.eib.org/events/eib-at-cop-24

À propos de l'enquête de la BEI sur le climat

La Banque européenne d'investissement s'est associée à la société internationale d'études de marché et de collecte de données YouGov pour mener une enquête approfondie sur le sentiment des citoyens à l'égard des changements climatiques. Cette enquête vise à alimenter le débat général sur les changements climatiques et à comprendre les comportements et les attentes des citoyens en matière d'action en faveur du climat. Les données de l'enquête de la BEI sur le climat feront l'objet de six publications en 2018 et en 2019, chaque série de données correspondant à un thème et à un domaine d'attention précis. 25 000 personnes ont répondu à cette enquête, avec un panel représentatif pour chaque pays.

Enquête de la BEI sur le climat : http://www.eib.org/surveys/index

À propos de YouGov

YouGov est une société internationale spécialisée dans la collecte et l'analyse de données. Son activité principale de sondage d'opinion s'appuie sur une communauté de 6 millions de panélistes dans le monde. YouGov associe ce flux continu de données à un savoir-faire approfondi en matière de recherche et à une vaste expérience du secteur pour proposer une plateforme systématique de recherche et de marketing.

Contact: Thomas Froimovici: t.froimovici@eib.org, Tel: +352 691 284 262