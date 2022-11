EIB Global/AllianzGI : investissement de 100 millions dans des projets d'énergie renouvelable

Le Fonds Emerging Markets Climate Action Fund (EMCAF) a annoncé un investissement de 25 millions de dollars dans Alcazar Energy Partners II, un fonds qui fournit des capitaux propres de démarrage pour développer, construire et exploiter des projets d'énergie renouvelable au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe orientale et en Asie centrale. Cet engagement s'ajoute à celui d'EIB Global, la branche de la Banque européenne d'investissement (BEI) dédiée aux investissements en dehors de l'Union européenne, qui apporte 75 millions de dollars au fonds.



Alcazar Energy Partners II a une taille cible de 500 millions de dollars et investira dans l'éolien terrestre et le solaire photovoltaïque, avec des investissements potentiels supplémentaires dans l'hydroélectricité, la biomasse, le stockage d'électricité par batterie ou d'autres technologies à faible émission de carbone. Le Fonds devrait créer 15 000 emplois dans le secteur de la construction et contribuer à l'installation de plus de 2 gigawatts de nouvelles capacités d'énergie propre. Cela permettra d'économiser 3,2 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an et de produire de l'énergie propre pour alimenter plus d'un million de foyers.



EMCAF est un fonds de blended finance innovant lancé conjointement par la BEI et Allianz Global Investors pour financer l'adaptation au changement climatique ainsi que des projets environnementaux en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient.