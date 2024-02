Les prix de l'électricité en Europe ont baissé mercredi, l'offre d'électricité éolienne dans la région devant continuer à augmenter jeudi.

L'électricité de base allemande pour jeudi était en baisse de 15,4 % à 48,25 euros (52,10 $) par mégawattheure (MWh) à 1043 GMT.

L'électricité française day-ahead a chuté de 27,5% à 40,25 euros/MWh.

L'offre éolienne est considérée comme plus élevée jeudi, et la charge résiduelle plus faible dans l'ensemble, malgré une production d'énergie solaire plus faible, a déclaré l'analyste de LSEG Marcus Eriksson, ajoutant que des exportations plus élevées sont attendues de l'Allemagne jour après jour, principalement dans les heures du soir.

La production éolienne allemande devrait augmenter de 3,4 gigawatts (GW) jeudi pour atteindre 34,2 GW, tandis que la production éolienne française devrait augmenter de 5,2 GW pour atteindre 14,7 GW, selon les données de LSEG.

L'offre de panneaux solaires en Allemagne devrait diminuer de 2,7 GW jeudi pour atteindre 1,8 GW.

La disponibilité du nucléaire français est restée stable à 77 % de la capacité totale.

La consommation d'électricité en Allemagne devrait diminuer de 330 mégawatts (MW) pour atteindre 59,7 GW jeudi, tandis que la demande en France devrait baisser de 1,4 GW pour atteindre 53,8 GW, selon les données de LSEG.

L'électricité allemande à l'horizon d'un an était en baisse de 1,9 % à 69,20 euros/MWh tandis que le contrat de base français 2025 n'était pas négocié avec un prix demandé de 69,35 euros.

Les quotas européens de CO2 pour décembre 2024 ont baissé de 1,8 % à 53,36 euros la tonne métrique.

Le négociant de gaz nationalisé allemand SEFE étudie des mesures pour transformer certaines de ses cavernes de stockage souterraines et ses pipelines de transport en hydrogène propre, a déclaré son PDG, indiquant que cela pourrait impliquer des investissements d'environ 500 millions d'euros.

