ELEVA Capital recrute les gérantes du fonds Mandarine Unique

Diane Bruno et Marie Guigou rejoignent ELEVA Capital. Elles auront pour mission de développer l’expertise de la société de gestion sur les petites et moyennes capitalisations européennes à travers le lancement d’un nouveau fonds. Diplômée de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) et de l’ESCP-EAP, Diane Bruno rejoint Mandarine Gestion et lance le fonds Mandarine Unique qu’elle a développé et géré sur les huit dernières années.Elle a débuté sa carrière en 2004 comme analyste sell-side chez Natexis Bleichroeder avant de rejoindre Axa Investment Manager en tant qu'analyste buy-side spécialisée sur les petites et moyennes valeurs européennes.Diplômée de l'ESSEC et titulaire du CFA, Marie Guigou a commencé sa carrière en 2005 au Credit Suisse en tant qu'analyste sell-side, avant de rejoindre Axa Investment Managers de 2007 à 2014, en tant qu'analyste buy-side et co-gérante de portefeuilles sur les actions européennes. En 2014, Elle a rejoint Mandarine Gestion afin de co-gérer le fonds Mandarine Unique aux côtés de Diane Bruno.