EMB European Milk Board : Débarquement de vaches au Coin équitable européen à Coblence – Les éleveurs laitiers réclament la durabilité sociale lors de la réunion des ministres de l'agriculture de l'UE

26.08.2020

Chers représentants des médias,

Dimanche 30 et lundi 31 août, des éleveurs laitiers de l'European Milk Board (EMB) et du BDM (Bundesverband deutscher Milchviehhalter) se rassembleront pour plusieurs actions à l'occasion de la réunion informelle des ministres de l'agriculture de l'UE à Coblence. Ils en profiteront pour démontrer aux ministres quelles stratégies sont nécessaires pour donner un avenir à l'agriculture européenne et lui permettre de résister aux crises. Concernant les stratégies actuelles de durabilité de l'UE, ils signaleront qu'ils sont prêts à travailler avec la classe politique mais qu'ils militeront pour que l'aspect social soit pris en compte de manière plus équilibrée.

Nous souhaitons vous inviter dès le 30 août à un petit-déjeuner pour la presse à bord d'un bateau à Coblence. Avec cette embarcation, nous transporterons les Faironikas - des vaches à lait équitable de plusieurs pays symbolisant la cohésion entre les agriculteurs européens - jusqu'au Coin allemand (Deutsche Eck), afin de faire de cet endroit un Coin européen ce jour-là. En effet, les problèmes du secteur agricole ne peuvent être résolus efficacement qu'à l'échelon européen. La croisière commencera à 9 heures ; une inscription nominale préalable est nécessaire en raison du coronavirus (à l'adresse : info@bdm-verband.de) car les places sur le bateau sont limitées. À bord, vous aurez l'occasion de vous entretenir avec des producteurs de lait allemands et européens. La croisière s'achèvera juste avant midi.

Nous avons le plaisir de vous inviter aux rencontres suivantes, les 30 et 31 août à Coblence :

30 août - petit-déjeuner pour la presse avec des représentants du BDM et de l'EMB de plusieurs pays

9h00 : rendez-vous devant le débarcadère n°9, à hauteur du Weindorf (compagnie de navigation Gilles)

Ensuite débarquement des vaches européennes et « transformation » du Coin allemand en Coin européen (arrivée au ponton n°2).

31 août - manifestation et soupe symbolique

10h30 : manifestation des éleveurs laitiers européens et allemands (rendez-vous au Coin allemand, Konrad-Adenauer-Ufer, 56068 Coblence)

11h00-13h00 : rassemblement devant la Rhein-Mosel-Halle, où a lieu la réunion de travail, avec soupe symbolique (les agriculteurs mangent symboliquement à la cuillère la soupe que leur servent les ministres de l'UE avec leur politique favorable aux grands groupes - en référence à une expression allemande équivalente à « quand le vin est tiré, il faut le boire »)

14h00-16h30 : Les producteurs de lait et les « Faironikas », les vaches à lait équitable, naviguent sur la Moselle à la rencontre des ministres européens. (départ : débarcadère n°2, compagnie de navigation Gilles). Si vous êtes intéressé, prière de vous inscrire au préalable à l'adresse : info@bdm-verband.de

En présence de délégations de producteurs de lait de Belgique, de France, d'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas et de plusieurs Länder d'Allemagne.Une interprète sera présente.

Nous serons heureux de vous compter parmi nous. Pendant les différentes actions, vous aurez la possibilité de vous entretenir et de prendre des photos avec des représentants des organisations. Nous vous prions de bien vouloir amener un masque et de respecter les règles d'hygiène et de distanciation.

Contacts :

Erwin Schöpges, président de l'EMB (DE, FR, NL) : +32 (0)497 90 45 47

Service de presse de l'EMB : Vanessa Langer (DE, EN, FR) : +32 (0)484 53 35 12

Service de presse du BDM : Jutta Weiß (DE) : +49 (0) 178 25 17 661