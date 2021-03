EMERGE CANADA INC. LANCE LE FNB EMERGE ARK EXPLORATION SPATIALE

Le FNB Emerge offre une exposition au marché de l’exploration spatiale et de l’innovation

Emerge Canada Inc. (« Emerge ») a annoncé aujourd’hui le lancement du FNB Emerge ARK Exploration spatiale (le « FNB Emerge »), comportant des parts négociées en bourse libellées en dollars canadiens (les « parts en $ CA »), des parts négociées en bourse libellées en dollars américains (les « parts en $ US ») et d’autres parts non négociées en bourse du FNB Emerge. Les parts en $ CA et les parts en $ US du FNB Emerge seront offertes aux fins de négociation à la NEO Bourse Inc. à l’ouverture des marchés aujourd’hui.

Nom du FNB Emerge Symboles FNB Emerge ARK Exploration spatiale EAXP (parts en $ CA) EAXP.U (parts en $ US)

Emerge a retenu les services d’Emerge Capital Management Inc. (« ECM ») pour que celle‑ci agisse à titre de sous‑conseiller du FNB Emerge. ECM a retenu les services d’ARK Investment Management LLC (« ARK Invest ») pour que celle‑ci lui fournisse des conseils en placement à l’égard du FNB Emerge. ARK Invest est un conseiller en placement inscrit aux États‑Unis dont les bureaux sont situés à New York, dans l’État de New York.

Le FNB Emerge recherche la croissance du capital à long terme en investissant principalement, dans des circonstances normales, dans des titres de capitaux propres mondiaux de sociétés dont les activités sont axées sur l’exploration spatiale et l’innovation.

ARK Invest définit l’« exploration spatiale » comme le fait de diriger, de permettre ou de tirer profit de produits ou de services technologiques qui se trouvent au‑delà de la surface de la Terre. ARK Invest est d’avis que les sociétés du secteur de l’exploration spatiale peuvent être regroupées en quatre grandes catégories, dont chacune contient des sous‑éléments pertinents : les sociétés du secteur de l’aérospatiale orbitale; les sociétés du secteur de l’aérospatiale suborbitale; les sociétés de technologies habilitantes et les sociétés profitant du secteur de l’aérospatiale.

« Nous sommes d’avis que le secteur spatial est prêt pour un décollage », a déclaré la fondatrice, chef de la direction et chef des finances de ARK, Cathie Wood. « Grâce aux progrès réalisés dans l’apprentissage automatique, les capteurs, la connectivité mobile, l’impression 3D et la robotique, les coûts qui gonflaient depuis des décennies commencent à baisser. Par conséquent, le nombre de lancements de satellites et d’atterrissages de fusées est en expansion. Nous croyons que les produits d’exploitation annuels tirés du secteur de l’aérospatiale orbitale, dont la connectivité aux satellites et les vols hypersoniques, dépasseront les 370 milliards de dollars. »

La création et le placement des FNB Emerge au Canada peuvent tirer profit de l’expertise de Lisa Langley, présidente et chef de la direction d’Emerge. Le FNB Emerge sera le 6e FNB d’Emerge inscrit à la cote de La NEO Bourse Inc., à Toronto.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec ARK pour réaliser une première au Canada : proposer aux investisseurs canadiens le premier FNB du secteur spatial à gestion active au pays. Emerge est heureuse de maintenir sa position de partenaire en innovation au Canada. L’équipe de Cathie Wood a le niveau de préparation requis pour relever le défi de repérer des occasions qui feront progresser l’exploration spatiale. Un investissement dans ce secteur est un moyen pour nous tous de connaître l’ivresse de l’exploration spatiale, ses avantages pour la vie sur Terre et d’aider tout le monde à découvrir l’avenir. »

- Lisa Langley, chef de la direction/présidente, Emerge

Les parts en $ CA et les parts en $ US du FNB Emerge seront offertes aux fins de négociation à la NEO Bourse Inc. à l’ouverture des marchés aujourd’hui.

« L’engouement extraordinaire pour le dernier FNB Innovation d’Emerge Canada, avant même son lancement, n’est une surprise pour personne », a ajouté Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. « Comme elle est la première sur le marché à proposer un FNB axé sur l’exploration spatiale, Emerge a fait le rapprochement avec une fascination universelle : la découverte et l’exploration de l’inconnu. En fait, depuis sa création en 2019, Emerge s’est placé à l’avant-garde dans le paysage canadien des FNB grâce à sa série de FNB thématiques à gestion active axés sur des technologies novatrices et de rupture, deux thèmes qui se trouvent au cœur de la NEO Bourse. Par le lancement d’aujourd’hui, Emerge réitère que la NEO est la bourse de confiance pour la soutenir, et c’est un honneur pour nous d’offrir la plateforme qui fournit aux investisseurs les produits de demain. »

- Jos Schmitt, président et chef de la direction, NEO Bourse Inc.

Cliquez ici pour consulter en temps réel les données du marché à l’égard de l’ensemble des six FNB thématiques à gestion active d’Emerge.

Renseignements importants sur les risques

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un placement dans les FNB Emerge. Avant d’investir, il est conseillé d’examiner attentivement les objectifs de placement, les stratégies, les risques et les dépenses du FNB Emerge. Le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du FNB et l’aperçu du fonds du FNB Emerge, qui sont accessibles sur le site www.emergecm.ca ou www.sedar.com, contiennent cette information ainsi que d’autres renseignements. Veuillez lire attentivement le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du FNB et l’aperçu du fonds du FNB Emerge avant d’investir. Un placement dans le FNB Emerge est assujetti à des risques et vous pourriez perdre de l’argent sur votre placement. Le prospectus simplifié du FNB Emerge contient de l’information détaillée sur les risques qui lui sont propres. Rien ne garantit que le FNB Emerge atteindra son objectif de placement. Les parts en $ CA et les parts en $ US du FNB Emerge sont achetées et vendues au cours du marché et rien ne garantit qu’un marché de négociation actif pour les parts du FNB Emerge sera créé ou maintenu ni que leur inscription se poursuivra ou demeurera inchangée. Le FNB Emerge n’est pas garanti, sa valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

Certains énoncés dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs, notamment en ce qui concerne le lancement du FNB Emerge et les énoncés contenant l’utilisation du futur ou les termes « estimer », « croire » et des expressions semblables, dans la mesure où ils portent sur le FNB Emerge, Emerge ou le secteur de l’exploration spatiale. Ces énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes et se fondent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes exprimées. Bien qu’Emerge soit d’avis que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés ne constituent en aucun cas une garantie du rendement futur et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l’incertitude inhérente. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué décrivent les attentes d’Emerge et de l’intervenant à la date des présentes et, en conséquence, elles pourraient changer après cette date. Emerge ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser par ailleurs tout énoncé ou information de nature prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs qui ont une incidence sur cette information, sauf si la loi l’exige. Les énoncés prospectifs sont inclus dans les présentes afin de fournir des renseignements sur le lancement du FNB Emerge et le secteur de l’exploration spatiale en général. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins.

Au sujet d’Emerge Canada Inc.

Emerge Canada Inc. a été lancée en juillet 2019 pour offrir à l’élite canadienne des stratégies de placements mondiaux. En tant que société de gestion de placements qui offre du soutien et des services aux gestionnaires de placements, aux institutions et aux conseillers professionnels. Emerge tente d’ouvrir de nouvelles avenues aux nouveaux gestionnaires de haut calibre qui respectent ses normes strictes. Sa vision consiste à être reconnue comme créant des occasions pour ces gestionnaires de fonds mondiaux en facilitant la création de nouveaux fonds et en procurant une expertise en placement.

Connectez-vous à Emerge Canada Inc. : Site Web

Au sujet de ARK Investment Management LLC

ARK Investment Management LLC est une société basée à Manhattan spécialisée dans les technologies d’innovation de rupture thématiques dirigée par Catherine Wood, chef de la direction, chef des placements et fondatrice. Mme Wood est de plus en plus reconnue par l’industrie pour son travail novateur dans le domaine de l’investissement thématique de rupture. Mme Wood est soutenue par une équipe d’analystes ayant une grande expertise en la matière et qui se concentre sur les thèmes technologiques qui, selon ARK Invest, auront le plus d’incidences dans le monde.

Connectez-vous à ARK Investment Management LLC : Site Web

Au sujet de la NEO Bourse

La NEO Bourse Inc. est une bourse progressive qui rassemble les investisseurs et les fournisseurs de capitaux dans un environnement équitable et transparent. Pleinement opérationnelle depuis juin 2015, la NEO Bourse place les investisseurs en tête de liste et permet de négocier toutes les valeurs cotées au Canada dans des conditions équitables. La NEO Bourse répertorie les sociétés et les produits d’investissement non émergents à la recherche d’une bourse qui suscite la confiance des investisseurs, et qui permet une liquidité de qualité et une large sensibilisation, notamment un libre accès aux données du marché.

Connectez-vous à la NEO Bourse : Site Web

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210330005211/fr/