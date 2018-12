EN DIRECT-1.800 renforts pour l'opération Sentinelle après l'attentat de Strasbourg

(.)

STRASBOURG, 12 décembre (Reuters) - Le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, a déclaré mercredi que le tireur de Strasbourg, toujours en fuite et pour lequel un appel à témoin a été lancé, avait crié "Allah Akbar" en ouvrant le feu la veille au soir au coeur du marché de Noël.

Le bilan de la fusillade est de deux morts, une victime en état de mort cérébrale, 12 blessés, dont deux dont le pronostic vital est engagé.

19h30 - La police nationale a lancé un appel à témoin accompagné d'une photo pour retrouver le tireur en fuite, identifié comme "Cherif Chekatt, 19 ans, 1m 80, peau mate, marque sur le front".

---

19h10 - Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé le déploiement de 1.800 militaires supplémentaires dans le cadre de l'opération Sentinelle pour assurer la sécurité des lieux recevant du public, notamment les marchés de Noël.

"Pour garantir la sécurité des Français, le président de la République, ce midi en conseil de défense, a pris la décision d'accroître la mobilisation des militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle", a-t-il déclaré depuis la cellule de crise mise sur pied au ministère de l'Intérieur.

"Ce sont 500 militaires qui dès aujourd'hui sont venus compléter le dispositif, et 1.300 qui dans les jours qui viennent viendront s'ajouter à ceux qui sont déjà mobilisés sur le terrain", a-t-il précisé.

---

18h00 - La Tour Eiffel s'éteindra ce soir à minuit en hommage aux victimes de Strasbourg et leurs familles, a annoncé sur Twitter la maire de Paris Anne Hidalgo.

---

16h49 - "Il y a aujourd'hui deux morts, une troisième personne en état de mort cérébrale et deux personnes qui ont un pronostic vital engagé", a déclaré la ministre de la Santé Agnès Buzyn, venue rendre visite aux personnels du CHU de Hautepierre.

Les blessés qui souffrent de lésions balistiques ou au couteau, ont entre 20 et 65 ans, avec un nombre d'hommes et de femmes équilibré, a précisé sur place le médecin Pascal Bilbault, responsable du service du Samu et des urgences de Strasbourg. Il y a des personnes étrangères, notamment italiennes, parmi ces patients, a-t-il précisé.

---

15h28 - Les quatre proches du tireur placés en garde à vue dans la nuit de mardi à mercredi sont sa mère, son père et deux frères, a-t-on appris auprès de sources proches de l'enquête.

---

15h10 - "Aujourd'hui il y a 720 personnes qui sont mobilisées sur Strasbourg, 100 personnes relevant de la police judiciaire, qui sont totalement mobilisées pour que très vite nous puissions intercepter cet individu", a déclaré à l'Assemblée le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

L'auteur présumé de l'attaque "avait un comportement qui relevait déjà du pénal" dès l'âge de dix ans, a précisé Christophe Castaner, évoquant de premières condamnations à 13 ans.

Le ministre a salué par ailleurs l'action de trois citoyens qui ont tenté mardi soir d'arrêter l'homme.

"Pendant ce périple, trois individus, trois personnes, des citoyens, ont tenté de l'interpeller, une dame a été blessée à coups de couteau, c'est aussi ça la solidarité, c'est cette capacité de certaines femmes et certains hommes d'être héroïques", a-t-il dit, saluant le rôle de "héros du quotidien".

----

14h16 - Le président américain Donald Trump relève dans un message publié sur son compte Twitter "une autre très mauvaise attaque terroriste en France".

"Nous allons renforcer nos frontières encore davantage. Chuck (Schumer NDLR) et Nancy (Pelosi) doivent nous donner les votes pour obtenir plus de sécurité à la frontière !", a-t-il ajouté, en référence aux chefs de file des démocrates au Sénat et à la Chambre des représentants avec lesquelles il doit négocier pour financer en partie le mur qu'il veut ériger à la frontière avec le Mexique.

---

13h12 - Emmanuel Macron a ouvert le conseil des ministres en rappelant que la menace terroriste était "toujours au cœur de la vie de notre Nation", a déclaré le porte-parole du gouvernement lors de son compte rendu.

"Le président de la République a ensuite dit, au-delà de ces sujets qui ont occupé le début de ce conseil, que dans les moments que nous vivions, pas particulièrement depuis hier soir mais depuis désormais de nombreuses semaines, le sens de l'intérêt général devrait amener chaque responsable politique au calme et à la retenue", a-t-il ajouté.

---

12h51 - Voici les principales indications du procureur, lors d'une conférence de presse à Strasbourg :

- L'homme a crié "Allah Akbar" au moment des faits. Le suspect a été vu porteur d'une arme à feu peu avant 20h00 dans le centre de Strasbourg, au coeur du marché de Noël.

- Tout au long de son parcours, il a ouvert le feu à plusieurs reprises et a également attaqué des personnes avec un couteau. Il a tiré en direction d'une patrouille "Sentinelle", qui a riposté et l'a blessé au bras.

- Le tireur a quitté les lieux en taxi et a demandé au chauffeur de le conduire dans le quartier du Neuhof. Le chauffeur de taxi a témoigné l'avoir vu en possession d'une arme de poing et présentant des blessures.

- Le tireur lui a expliqué avoir tué "dix personnes", a proféré des propos justifiant les faits commis. En sortant du taxi, il a échangé des coups de feu avec des policiers.

- Lors d'une perquisition à son domicile mardi matin, une grenade avait été saisie ainsi qu'une carabine et deux couteaux de chasse. Il était absent. Plusieurs perquisitions ont été menées dans la nuit de mardi à mercredi dans des lieux que le tireur était susceptible de fréquenter.

- "Quatre proches du mis en cause ont été placés en garde à vue durant la nuit", a dit le procureur.

- Le tireur est né le 24 février 1989 à Strasbourg. Il est "très connu des services de police et de justice" principalement pour des faits de vols et de violences. Il compte 27 condamnations pour des faits de droit commun commis en France majoritairement, en Allemagne et en Suisse.

- Il était surveillé pour radicalisation en détention et a fait l'objet d'un suivi par les services de la DGSI. (Sophie Louet, Emmanuel Jarry, Julie Carriat, édité par yves Clarisse)