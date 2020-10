EN DIRECT DES MARCHES : 5G, Engie, Vinci, Lagardère, Thales, Korian, M6, Carnival, Tesla...

En France

La 5G rend son verdict. Les enchères 5G ont rendu leur verdict en France, avec une facture de 2,8 Mds€ pour les opérateurs, avec 4 blocs pour Orange, 3 pour SFR (Altice Europe) et 2 chacun pour Bouygues et Iliad. En tenant compte des fréquences déjà attribuées, Orange obtient 90 MHz, SFR 80 MHz et les deux autres opérateurs 70 MHz. Les spécialistes considèrent que les prix affichés lors de l'enchère française sont plutôt modérés par rapport à ce qui se pratique ailleurs en Europe.

Une nouvelle dirigeante pour Engie ? Catherine McGregor pourrait prendre les rênes d'Engie à l'issue d'un conseil d'administration prévu aujourd'hui. La dirigeante pressentie est passée notamment par TechnipFMC et Schlumberger. Le poste de directrice générale est vacant depuis le départ d'Isabelle Kocher en février dernier.

Spéculation. Vivendi détenait au 30 septembre 2020, 26,7% du capital et 20,2% des droits de vote de Lagardère, dont l'action a encore flambé, puisque l'entreprise est au cœur d'une lutte de pouvoir entre Lagardère / Arnault d'un côté et Vivendi / Amber de l'autre. Lagardère a gagné 64% depuis le 24 septembre.

Croissance externe. Vinci rachète le canadien Transelec Common, spécialiste des infrastructures d'énergie et de communication. Le groupe de BTP français poursuit donc son offensive de l'autre côté de l'Atlantique, en mettant la main sur cette entreprise qui réalise environ 190 M€ de revenus annuels.

Des suppressions de postes en vue. Thales lance une négociation "pour adapter l'emploi" sans licenciements. KLM (Air France-KLM) soumet son plan de restructuration à l'Etat néerlandais. Elior déploie un plan de sauvegarde de l'emploi en France, portant sur 1900 postes. Malheureusement, l'effet de second tour de la Covid se fait sentir un peu partour.

Korian élargit son pôle santé mentale. Korian se renforce dans la santé mentale en négociant le rachat du numéro trois français du secteur, Inicea, financé par une augmentation de capital de 400 M€. Le pôle santé mentale du groupe passera de 11 à 30 établissements, soit 17% des capacités de la psychiatrie privée en France. Le groupe a par ailleurs décalé d'un an les objectifs de son plan de moyen terme, qui sera réalisé à l'horizon 2022 au lieu de 2021.

En bref

Dans le monde

IPOs. Playboy Enterprises va entrer en bourse en fusionnant avec Mountain Crest, déjà inscrit à la cote, tandis que la plate-forme de jeu vidéo Roblox frappe aussi à la porte, comme le prêteur hypothécaire Caliber Home Loans.

Carnival reste à quai. Carnival annule la plupart de ses croisières jusqu'à la fin de l'année, sauf depuis les ports de Miami et Port Canaveral en Floride. Mercredi, les autorités américaines avaient annoncé le prolongement de l'interdiction de naviguer pour les bateaux transportant 250 passagers plus.

Les cartes de GM chez GS. Goldman Sachs serait en passe de racheter les cartes de crédit de General Motors, a appris le Wall Street Journal. La rumeur avait déjà circulé dernièrement. Le quotidien américain des affaires cite cette fois un prix de l'ordre de 2,5 Mds$. Goldman Sachs aurait battu Barclays dans ce dossier.

En bref

The Boeing Company confirme le regroupement de la production du B787 en Caroline-du-Sud.

Tesla a réduit de 8% le prix d'entrée de sa Model 3 en Chine.

Moody's ramène la dette de Vale en catégorie d'investissement.

Pool Corp remplace E*Trade dans le S&P500.

LyondellBasell et Sasol créent une coentreprise dans le polyéthylène.

Ça publie. Fast Retailing, EMS-Chemie, Avanza Bank, Grenke…