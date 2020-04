EN DIRECT DES MARCHES : ADP, Nexity, Lagardère, bioMérieux, Virbac, Novacyt, Apple, JC Penney, Gilead...

La VAD toujours bannie. La France, l'Autriche, l'Espagne, la Belgique et la Grèce ont étendu la période d'interdiction de la vente à découvert sur décidée auparavant (jusqu'au 18 mai pour l'hexagone).

EDF ajuste ses objectifs de production nucléaire. Le ralentissement de l’économie se traduit par une baisse de la consommation d’électricité pouvant aller jusque 20% des niveaux habituels, indique Electricité de France ce matin. Par conséquent, la production nucléaire annuelle sera de l’ordre de 300 TWh en 2020 et comprise entre 330 et 360 chaque année en 2021 et en 2022, selon EDF.

Panne de trafic. Le trafic des aéroports parisiens a plongé de 58,5% en mars, a annoncé Groupe ADP. Sans surprise, les autres infrastructures sont aussi touchées puisque la plupart sont fermées, à l'exception de l'ouverture partielle des aéroports turcs de TAV. La direction précise qu'entre le 1er et le 14 avril, la baisse estimée a fortement accéléré à Paris, avec des reculs de -98% et de - 93,8% respectivement pour Orly et Roissy.

Juste un intérim. Nexity dément le départ de son directeur général Jean-Philippe Ruggieri. Le dirigeant a en effet été hospitalisé après avoir contracté le Covid-19. C'est le président Alain Dinin qui assure l'intérim avec les directeurs généraux délégués. Challenges avait annoncé hier que Dinin reprenait les commandes du groupe, en révélant l'hospitalisation de Ruggieri.

Le bras de fer continue. Lagardère conteste la candidature de Patrick Sayer à son conseil de surveillance, en dépit de sa démission de sa fonction de juge consulaire au tribunal de commerce de Paris. "La démission de M. Patrick Sayer en date du 1er avril 2020 est intervenue après que Lagardère ait révélé au tribunal de commerce de Paris, le 26 mars 2020, une série d'interférences personnelles de M. Patrick Sayer depuis novembre 2019, dans les contentieux opposant Lagardère à Amber Capital", peut-on lire dans le communiqué de Lagardère.

bioMérieux résiste, pour l'instant. bioMérieux est une "valeur Covid-19", une société qui se retrouve au cœur de la lutte contre l'épidémie et cela se voit dans ses chiffres du premier trimestre : les ventes progressent de plus de 20% à 769 M€. Toutefois, les objectifs 2020 sont suspendus, car les autres activités du groupe sont affectées et devraient l'être encore dans les mois qui viennent. La direction signale avoir renvoyé à une date ultérieure sa décision finale concernant la distribution d'un dividende.

Virbac fait le dos rond. Virbac a enregistré un recul de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2020, et prévoit une contraction de l'activité et de la rentabilité au second trimestre, tout en renonçant ses objectifs annuels. Le management précise qu'il va utiliser tous les moyens à sa disposition pour atténuer l'impact du coronavirus, en s'appuyant sur une structure financière solide et sur une implantation mondiale.

Ils réagissent aux conséquences du Covid-19 : Elior (activité), Manitou (assemblée générale, dividende), Infotel (objectifs), Bic (assemblée générale), Devoteam (activité, objectifs), Installux (activité), SergeFerrari (assemblée générale), Baccarat (activité, assemblée générale), Eramet (solidarité).

En bref en France. Gaussin a levé 1,2 M€ par placement privé conformément à ce qui avait été annoncé la veille. Electricité et Eaux de Madagascar en procédure de sauvegarde. Mainstay veut quitter la cote en profitant d'une procédure de concordat. DBT tire une seconde tranche d'OCEANE. Prodways remporte de beaux contrats dans son activité vente de matière. Valbiotis communique sur son pipeline. Parrot va produire son prototype de drone de reconnaissance à courte portée pour le Département de la Défense aux États-Unis. Novacyt poursuit l'accroissement de ses capacités de production. Thermador, Adomos, Catana, Manutan, Drone Volt, Pharmasimple, Supersonic Imagine, Antevenio, Don't Nod ont publié leurs comptes.

Timide reprise automobile. Volkswagen va rouvrir le 20 avril une première usine en Allemagne, le site Audi de Zwickau. Toyota s'est mis d'accord avec ses syndicats pour une reprise "très progressive" de la production dans le Nord de la France.

L'Empire Contre-Attaque. Une commission indépendante valide la procédure d'attribution à Microsoft du contrat cloud géant du Pentagone (dit "JEDI"), contesté par Amazon.com, son rival malheureux. L'enquête a estimé que la Maison-Blanche n'avait pas fait pression pour que ce contrat évalué à 10 Mds$ échappe à Amazon, dont le président, Jeff Bezos, est l'une des bêtes noires de Donal Trump. Cette affaire n'en est pas terminée pour autant, puisque d'autres procédures sont en cours.

Moins de 400 USD. Apple va commercialiser un iPhone SE à 399 USD, pour une première incursion du groupe dans cette gamme de prix, pour les pays émergents. Ce tarif est inférieur de 50 USD au modèle qui avait été jusque-là vendu le moins cher par la société, l'iPhone 8. "Le premier iPhone SE a été un succès avec de nombreux clients qui aimaient sa combinaison unique d'une petite taille avec une performance de pointe et un prix abordable", selon le responsable marketing d'Apple, qui a souhaité appliquer la même recette.

Des intérêts en suspens. Les difficultés se confirment pour J. C. Penney Company, qui a suspendu le paiement des intérêts d'une partie de sa dette. Le distributeur va mettre à profit la période de grâce de 30 jours pour "évaluer certaines alternatives stratégiques, dont aucune n'a encore été déployée à ce stade". La société, qui négocie depuis le milieu de l'année 2019 un rééchelonnement de sa dette, et d'autant plus fragilisée depuis l'arrivée du coronavirus. Hier, la rumeur circulait d'un possible placement sous la protection de la loi américaine sur les faillites.

M&A dans la pharma ? Gilead discuterait d'une entrée au capital d'Arcus Biosciences. Après la rumeur propagée par Bloomberg, le titre s'envolait de plus de 50 % post-séance.

En bref ailleurs. Royal Dutch Shell renforce ses engagements environnementaux. Costco Wholesale augmente son dividende. Bed Bath & Beyond vend One King Lane. Les Etats-Unis enquêtent sur British American Tobacco Plc pour un possible viol d'embargo. Occidental Petroleum va honorer le dividende promis à Berkshire Hathaway en actions plutôt qu'en numéraire. L'antitrust britannique ouvre une enquête sur les acquisitions de Viagogo et Stubhub par eBay. Lalique et Zur Rose ont publié leurs comptes.

Ça publie. LVMH, Abbott Laboratories, L'Oréal, BlackRock, Christian Dior, Intuitive Surgical, bioMérieux, Zalando, Barry Callebaut, CHR. Hansen, Rentokil…