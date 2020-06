EN DIRECT DES MARCHES : AXA, LVMH, Renault, Bouygues, EDF, Facebook, Google, Zoom, Sulzer...

En France

Another one bites the dust. Finalement, AXA réduit sa proposition de dividende de 1,43 à 0,73 EUR. L'assureur faisait jusque-là partie des 10 sociétés du CAC40 qui n'avaient pas encore réduit ou renoncé à leur coupon 2019 versé en 2020. Il précise toutefois que si les conditions s'améliorent, un complément de 0,70 EUR pourraient être proposés aux actionnaires.

L'ombre d'un doute. Des membres du conseil d'administration de LVMH auraient émis hier des doutes sur l'opportunité de mener à bien le rachat de Tiffany, croit savoir WWD. La publication spécialisée dans la mode souligne que le Covid-19 a pu changer la donne. Les analystes sont toutefois sceptiques, du moins parmi les premiers commentaires disponibles : ils pensent que le géant français va finaliser la transaction. Reste à savoir si les conditions initiales de cette opération à 14,7 Mds€ resteront inchangés.

5 Mds€ pour Renault. L'Etat a signé hier le prêt garanti de 5 Mds€ en faveur de Renault, pour aider le constructeur à traverser la crise. Le président du constructeur, Jean-Dominique Senard, a précisé sur France Info que les contreparties qui accompagnent ce prêt ne sont pas très difficiles à mettre en œuvre. L'État avait mis la pression sur Renault concernant le volet social de sa restructuration.

Un beau contrat. Bouygues, Saipem et Boskalis ont remporté un contrat de 552 M€ pour réaliser les fondations et les socles du parc éolien de Fécamp, en Normandie. Le consortium, dont le français détient 40,5%, va donc assurer le génie civil de ce projet porté par Electricité de France, qui devrait permettre de disposer à terme de 500 MW produits par 71 éoliennes offshore, à partir de 2023.

Le bras de fer continue sur l'Arenh. Electricité de France a notifié la résiliation des contrats Arenh d'Alpiq, Gazel et Total Direct Energie, à titre conservatoire afin de préserver les droits du groupe. Cette décision a été prise suite à un référé du tribunal de commerce de Paris, reconnaissant la force majeure au profit des trois sociétés plaignantes. Les ordonnances prises par la juridiction consulaire font l'objet d'un recours d'EDF devant la cour d'appel de Paris. Sans entrer dans le détail, l'Arenh permet aux fournisseurs alternatifs d'obtenir un tarif préférentiel en temps normal sur la production d'énergie nucléaire, mais ce tarif est désormais supérieur au prix du marché, à cause du coup de frein économique engendré par le Covid-19.

Novacyt se désendette. L'explosion du chiffre d'affaires de Novacyt lui a permis de rembourser ses fort coûteuses dettes auprès d'Harbert European Growth Capital et Vatel Capital. Le règlement aura lieu d'ici la fin du mois en espèces et en actions nouvelles l'équivalent de 7 M€. Vatel a fait une opération juteuse, en convertissant des actions à 0,70 EUR, alors que le titre cote 3,42 EUR. "Nous sommes heureux d'annoncer le règlement anticipé de toutes les dettes de Novacyt, rendu possible grâce à la forte génération de liquidités de la Société en 2020", a commenté le directeur général, Graham Mullis. La trésorerie nette de Novacyt avant le remboursement anticipé du prêt HEGC ressortait à 25 M€ au 2 juin, contre 1,8 M€ fin 2019.

En bref. L'Airbus A400M obtient la certification complète pour le déploiement simultané de parachutistes. Arkema signe un accord pour la fourniture d'acide fluorhydrique à Nutrien aux USA. BNP Paribas, China Investment Corporation et Eurazeo lancent le Fonds France-China Cooperation. Conformément à ce qui était prévu, Technicolor bénéficie d'une procédure de conciliation ouverte par le tribunal de commerce de Paris pour renégocier sa dette. JCDecaux signe un partenariat mondial avec S4M pour renforcer l’efficacité de son média et la complémentarité entre OOH et mobile. Goldman Sachs prend à bail plus de 80% des bureaux du 83 Marceau appartenant à Société Foncière Lyonnaise. Le paiement en actions du dividende de Covivio plébiscité par les actionnaires. GTT, Albioma, Horizontal Software et DBV Technologies ont publié les comptes-rendus de leurs assemblées générales. Inventiva, Erytech, DBV Technologies participent à des conférences médicales et financières de fin de printemps. Karl Toko Ekambi s'engage pour quatre ans avec l'Olympique Lyonnais pour 11,5 M€. Le Lancet publie l'intégralité des résultats de phase I du candidat vaccin de Valneva contre le chikungunya. Assystem acquiert Corporate Risk Associates. Wavestone a publié ses comptes.

Dans le monde

Zuckerberg attaqué. La pression reste forte sur Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, après sa prise de position controversée sur le maintien en ligne des posts de Donald Trump. "Les pillages seront immédiatement accueillis par les balles", avait écrit le Président américain. L'entreprise a confrontée à des démissions et à des "grèves virtuelles". Zuckerberg a condamné les propos de Trump à titre personnel, mais il a estimé qu'ils devaient rester publics dans un souci d'information. Un vaste débat.

Un mode pas assez privé. Une action collective assortie de 5 Mds$ de revendications a été lancée aux États-Unis contre Google, accusé d'utiliser des données d'utilisateurs de chrome en navigation privée. La plainte a été déposée en Californie. Le montant de 5 Mds$ a été calculé sur la base de 5000 USD de dédommagement par utilisateur ayant eu recours au mode privé de Google depuis le 1er juin 2016. Mais il dépendra évidemment du nombre de plaignants et de la poursuite de la procédure. "Comme nous l'indiquons clairement chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet incognito, les sites web peuvent être en mesure de collecter des informations sur votre activité de navigation", a rappelé le groupe californien.

Deux fois plus que prévu. Zoom Video a relevé ses objectifs annuels après le coup d'accélérateur fournit à ses services par le coronavirus. L'entreprise, qui avait beaucoup fait parler d'elle durant le confinement à cause d'une solution largement utilisée mais mal sécurisée, a malgré tout beaucoup profité de ce coup de projecteur. Son chiffre d'affaires annuelles devrait être deux fois plus élevées que les 905 à 915 M$ initialement évoqué. Les efforts liés aux déploiements ont toutefois pesé sur la marge brute au 1er trimestre.

Lufthansa en pertes. Sans surprise, la compagnie aérienne allemande a essuyé 2,1 Mds€ de pertes au premier trimestre 2020, un passif alourdi par des dépréciations d'actifs liées au Covid-19. La visibilité sur les résultats annuels reste très médiocre. Le transporteur validé en début de semaine les conditions d'un plan de soutien de 9 Mds€ négocié avec les autorités allemandes.

En bref. Innogy va quitter la cote après le rachat des derniers minoritaires par E.ON. Bloomberg a appris la mise en vente d'un gros bloc de titres Virgin Galactic. Lyft a constaté une reprise de la demande en mai. Air Canada a levé près de 1,6 MdCAD (1 Md€) par l'émission d'une combinaison d'actions et de dette, pour renforcer ses capacités financières mises à mal par la pandémie. La FDA rallonge la période d'examen pour l'Ofatumumab (OMB 157) de Novartis. Sulzer prend 25% du finlandais Tamturbo, spécialiste des systèmes de compresseurs d'air industriels sans huile. SGS rachète le français CTA Gallet. Lonza va accélérer la mise au point de deux nouvelles lignes de production dédiées au candidat vaccin contre le Covid-19 de Moderna.

Ça publie. Campbell Soup, Wizz Air, Voestalpine, Canada Goose…