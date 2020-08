EN DIRECT DES MARCHES : Accor, Alstom, TechnipFMC, Adyen, Goodyear, Wirecard, Delivery Hero, Valaris, Apple...

En France

Accor songe à Intercontinental. Selon les informations obtenues par Le Figaro, Accor a étudié dernièrement un projet de fusion avec Intercontinental Hotels, mais sans aller jusqu'à entamer des pourparlers. Une équipe restreinte appuyée par Rothschild et Centerview aurait commencé à travailler sur le projet en juin. Le conseil d'administration d'Accor serait favorable, mais son PDG, Sébastien Bazin, serait plus réticent et n'aurait pas pris attache avec Patrick Cescau, le patron (français) d'IHG.

C'est toujours ça de pris. L'antitrust australien ne s'opposera pas au rachat par Alstom de la division ferroviaire de Bombardier. Aux dernières nouvelles Alstom avait d'autres chats à fouetter puisqu'il était question de renégociation des conditions de la transaction, compte tenu de la dégradation de la situation financière de Bombardier ces derniers mois.

Beau succès pour TechnipFMC. La société franco-américaine a annoncé jeudi avoir remporté un contrat EPCI de belle taille (entre 500 M$ et 1 Md$) sur le projet Mero 2, porté par le consortium Libra au Brésil. La décision d'investissement a été annoncée plus tôt dans la semaine par l'opérateur du projet, Petrobras, et ses coactionnaires Total, Shell, CNPC et CNOOC. Technip FMC assurera la totalité des prestations pour des risers intra-champs et des flowlines pour la production, des lignes flexibles et des ombilicaux, plus le remorquage et le raccordement de l'unité flottante de production et de stockage (FPSO).

En bref

Eurazeo investit dans Waterloo Sparkling Water.

CBo Territoria a vu ses revenus se contracter de 22% au 1 er semestre, mais signale une "bonne reprise de l'activité depuis le déconfinement".

semestre, mais signale une "bonne reprise de l'activité depuis le déconfinement". Neoen (en partenariat avec BNRG) est le mieux disant pour des projets photovoltaïques en Irlande, totalisant 55 MWc, dans le cadre du premier appel d'offres du gouvernement irlandais. Les résultats définitifs sont attendus en septembre.

Dans le monde

Résultats des sociétés

Adyen : le spécialiste néerlandais des paiements a enregistré un Ebitda semestriel de 141 M€, en hausse de 11,9%, pour des revenus en progression de 27% à 280 M€. Le management indique que les projections financières fournies dans le cadre de l'introduction en bourse de la société sont confirmées.

Kudelski : les résultats semestriels sont inférieurs aux prévisions, avec des revenus en baisse de 20 % et une perte nette de 27,1 M$. L'Ebitda annuel devrait ressortir entre 45 et 55 M$, ce qui nécessitera un ajustement en baisse du consensus.

Nvidia : les trimestriels sont supérieurs aux attentes mais reçoivent un accueil tiède des investisseurs.

Qantas : la compagnie aérienne australienne accuse près de 2 MdsAUD de pertes au terme de son exercice 2019/2020 et s'attend à une lourde perte pour le nouveau millésime.

FB fait le ménage. Facebook supprime des centaines de groupes liés au mouvement complotiste QAnon. Donald Trump a concédé qu'il ne connaissait pas bien ce mouvement, tout en sachant qu'il lui est favorable. Il y aura beaucoup d'affaires dans les semaines précédant l'élection américaine concernant les réseaux sociaux, la liberté d'expression, et les théories du complot.

Conseil à la gomme. Goodyear chahuté en bourse après une attaque de Donald Trump, qui appelle à boycotter la marque parce qu'elle a interdit les slogans politiques au sein de l'entreprise. "N'achetez pas de pneus Goodyear", a-t-il tweeté. Le groupe a répondu que ses employés ne doivent pas faire état de leur appartenance politique, quelle qu'elle soit, sur le lieu de travail.

Le DAX enterre un membre encombrant. Delivery Hero va tenter de redorer le blason des sociétés de croissance allemandes dans le DAX, en remplacement de Wirecard. L'opérateur des indices allemandes avant dû modifier ses règles pour faire sortir au plus vite l'entreprise en déconfiture. Le remplacement sera effectif le 24 août.

Another one bite the dust. Valaris, un leader mondial des forages offshore, se place sous la protection de la loi des faillites aux États-Unis. Ce nouveau "Chapter 11" montre combien le secteur a été secoué en 2020. La semaine dernière, Hermitage Offshore avait aussi déposé le bilan. D'autres entreprises du secteur ont fait part de leurs difficultés.

En bref

Un bloc de 2,7% du capital de Securitas AB a été négocié hors marché à 118,66 SEK pièce.

Deutsche Lufthansa a signé un accord avec ses pilotes sur un ensemble de mesures de réduction des coûts qui doivent permettre d'éviter des suppressions de postes pendant six mois.

Apple a brièvement franchi hier, durant la séance, le cap symbolique des 2000 Mds$ de capitalisation.

Comme les rumeurs le laissaient penser, Airbnb a déposé mercredi un dossier préliminaire pour une entrée en bourse auprès de la SEC aux Etats-Unis.

C'est la compagnie Enter Air qui franchit la première le Rubicon en 2020 : elle a commandé 2 B737MAX, les premières commandes annuelles du monocouloir pour Boeing.

Also Holding s'offre Dicom pour un prix qui n'a pas été communiqué.

Selon les informations de Nikkei, Hitachi pourrait céder sa part dans Hitachi Metals.

The Bank of Nova Scotia va payer 127 M$ pour éteindre une enquête pour manipulation de cours.

Ça publie. Alibaba, AIA Group, The Estée Lauder, Adyen, CRH, Investment AB, ASX Limited, Banque Cantonale Vaudoise, Rockwool, Qantas Airways, TAG Immobilien…