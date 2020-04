EN DIRECT DES MARCHES : Accor, Renault, Dassault, Soitec, Pernod, Schneider, Worldline, Valneva, Vonovia, Daimler...

Beaucoup de publications trimestrielles d'entreprises. La synthèse des sociétés les plus en vue est fournie ci-dessous, tandis que les autres entreprises sont listées plus bas :

Accor : pas de miracle pour le groupe, en première ligne de la crise du coronavirus avec la fermeture de nombre de ses établissements dans le monde. Environ les deux tiers des hôtels de l'entreprise sont actuellement fermés. Les revenus du T1 se sont contractés de 17% à 768 M€. Le revenu par chambre a chuté de 25,4%. Le PDG s'attend à 60 jours encore plus compliqués (avril et mai), mais assure que son groupe a les reins solides.

Dassault Systèmes : les trimestriels sont en hausse et le dividende de 0,70 EUR par action est confirmé. Le groupe vise désormais un bénéfice par action stable cette année.

Getlink : l'opérateur de la liaison transmanche enregistre une baisse de 9 % de ses revenus du premier trimestre, à 233 M€. L'objectif d'Ebitda 2020 est abandonné. L'entreprise estime être en mesure de faire face à ses échéances de dette en 2020.

Hermès International : l e chiffre d'affaires consolidé atteint 1,506 Mds€ au T1, en recul de -7,7% à taux de change constants. Les ventes du T2 seront fortement impactées par les fermetures d’une partie significative du réseau.

Pernod Ricard : en marge de la publication de ses revenus sur neuf mois, le groupe confirme les objectifs qui avaient été révisés il y a quelques semaines : le résultat opérationnel courant devrait se contracter d'environ 20% sur l'exercice. L'acompte sur dividende de 1,18 EUR sera mis au paiement le 10 juillet, le montant final du coupon étant décidé plus tard. Le solde du programme de rachat d'actions, qui représente environ 500 M€, est suspendu.

Renault : le chiffre d'affaires du premier trimestre chute de 19,2% à 10,12 Mds€. Les prévisions avaient déjà été suspendues, le constructeur précisant ce matin qu'il n'est pas en mesure, à ce stade, de mesurer l'impact réel de la pandémie sur ses résultats.

Rexel : le début d'année a été bon, mais la dégradation a été forte à la mi-mars, a fait savoir la société, ce qui est un peu le lot de toutes les entreprises. La proposition de dividende 2019 est annulée, tandis que les objectifs financiers avaient déjà été suspendus.

Schneider Electric : le chiffre d'affaires a reculé de 6,4% en données organiques à 5,83 Mds€ au premier trimestre. Les objectifs 2020 avaient déjà été suspendus, et l'entreprise n'est pas capable, pour le moment, d'en communiquer de nouveaux. Le management avait déjà annoncé la suspension du programme de rachat d'actions, mais le maintien d'un dividende de 2,55 EUR au titre de 2019.

Soitec : l'outsider des semi-conducteurs a clôturé son exercice 2019/2020 clos fin mars sur des revenus en progression organique de 28%. L'entreprise fournira ses nouvelles perspectives le 10 juin, lors de la publication des résultats annuels, pour lesquels la marge d'Ebitda sera de l'ordre de 30%.

TechnipFMC : pris en étau entre le coronavirus et la chute du baril, le groupe a vu ses commandes fondre au T1 (-66%) mais affiche des revenus en hausse de 7,5% et des pertes légères. La visibilité dans le Subsea ne permet pas de fournir de prévisions, tandis que la branche industrielle communique sur une marge d'Ebitda de l'ordre de 10% en 2020. Le projet de scission est pour l'instant repoussé aux calendes grecques.

Worldline : la croissance organique a atteint 2% au T1. Les objectifs 2020 sont revus avec pour ambition de maintenir revenus, EBO et taux de conversion du flux de trésorerie au niveau de 2019.

L'Alliance finalement renforcée ? Le trio Renault, Nissan, Mitsubishi Motors prévoit de renforcer leur alliance dès le mois de mai, notamment dans l'électrique et les synergies industrielles, selon le journal japonais Yomiuri. Un plan stratégique devrait être divulgué au mois de mai. Après plusieurs trimestres d'atermoiements, l'alliance pourrait enfin passer à la vitesse supérieure.

Total en Ouganda. Total va verser 575 M$ à Tullow Oil en échange de la totalité des intérêts du britannique dans le projet de développement du Lac Albert, en Ouganda, et dans le projet de l’oléoduc East African Crude Oil Pipe Line (EACOP). Tullow est aussi éligible à des paiements conditionnels.

10 Mds€ pour Air France-KLM. Le groupe serait proche d'un accord sur un plan de secours de 10 Mds€ étayé par des garanties publiques, a appris Reuters. Selon des sources concordantes, la France aurait notamment accepté de garantir à hauteur de 90% les prêts bancaires accordés à Air France-KLM, contre 70% à l'origine. Selon les informations obtenues par La Tribune, toujours bien renseignée dans le domaine aérien, le directeur général Ben Smith à l'intention d'accélérer le plan de restructuration de la compagnie.

Valneva planche sur le Covid-19. Valneva et Dynavax collaborent pour le développement d'un vaccin contre le Covid-19. Le spécialiste français des vaccins s'est allié à l'américain pour accélérer le processus. Valneva va utiliser comme base la plateforme pour son vaccin Ixiaro, commercialisé contre l'encéphalite japonaise. Les deux partenaires ont pour objectif de lancer les essais cliniques avant la fin de l'année, une fois les autorisations obtenues.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Voltalia (assemblée générale), Netgem (assemblée générale), Gensight (assemblée générale), Groupe Crit (assemblée générale), NRJ Group (dividende), Teleperformance (activité), FFP (assemblée générale), Sogeclair (assemblée générale), Rubis (assemblée générale).

En bref en France. Le Crédit Agricole met en place un dispositif mutualiste de soutien aux professionnels affectés par les pertes d'exploitation. L’inhibiteur BTK à pénétration cérébrale de Sanofi a significativement réduit l’activité de la sclérose en plaques récurrente-rémittente dans le cadre d’un essai clinique de phase II. Lagardère a finalisé la cession de Lagardère Sports à H.I.G. Capital. Vallourec lance le regroupement de ses actions. Dietswell décale la publication de ses résultats 2019. Drone Volt obtient un prêt garanti par l'État de 0,5 M€. Bayer teste les produits de biocontrôle d'Amoeba. Theradiag veut commercialiser des tests sérologiques du Covid-19. Noxxon émet des convertibles. Spineway signe contrat exclusif avec le distributeur japonais Muranaka. EURO Ressources mandate une banque d'affaires pour développer son portefeuille. MedinCell lance le développement réglementaire du programme mdc-WWM. Riber veut faire transférer la cotation de ses actions du marché réglementé vers Euronext Growth. Ingenico, Groupe ADP, Bic, Passat, Aubay, Voltalia, Covivio Hotels, Theraclion, Actiplay, Pharnext, Dalet, Entreparticuliers.com, Le Bélier, Riber, Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises, Umanis, Lebon, Maurel, HighCo, Visiativ, Micropole, Theradiag ont aussi publié.

Rumeur et démenti. Vonovia serait en train d'étudier le rachat de Deutsche Wohnen, a appris Bloomberg, quatre ans après avoir échoué à créer un colosse allemand de l'immobilier. En réponse aux rumeurs, Vonovia a publié ce matin un bref communiqué de presse expliquant que si le groupe suit en permanence les dossiers susceptibles de l'intéresser, il faudrait un certain nombre de préalables, notamment un soutien politique à Berlin et la disparition de la menace Covid-19. Un démenti… temporaire donc.

Mercedes fait le dos rond. Daimler prévient que son chiffre d'affaires et ses résultats 2020 seront inférieurs à ceux de 2019, ce qui ne surprendra pas grand monde. Le constructeur a vu son bénéfice opérationnel reculer de 78% au premier trimestre 2020, à 617 M€. Les chiffres détaillés sont attendus le 29 avril. Le groupe allemand a commencé cette semaine à redémarrer certains sites de production en Europe.

Moins d'emplois chez Boeing ? Boeing pourrait supprimer environ 7000 emplois, l'équivalent de 10% de ses effectifs dans l'aviation civile, en réponse à la crise actuelle, a appris l'AFP. Le groupe s'est contenté de répondre qu'il propose actuellement un plan de départs volontaires. Des annonces pourraient avoir lieu dans la journée, même si l'industriel pourrait attendre le 29 avril, date de la publication de ses résultats du premier trimestre, pour aborder ce sujet.

Discussions en cours dans l'auto US. Aux États-Unis, General Motors, Ford et Fiat Chrysler poursuivent leurs discussions avec le syndicat UAW en vue de reprendre la production. Le trio espère recommencer à produire à partir du début du mois de mai. "Les discussions sont fluides et se poursuivent pour s'assurer que les protocoles sanitaires seront appliqués lorsque les entreprises rouvriront", a indiqué le président du syndicat.

En bref ailleurs. Glencore va retirer sa filiale Katanga Mining de la bourse de Toronto. Sycamore Partners cherche à faire annuler le rachat de Victoria's Secret à L Brands. L'opérateur de casino Las Vegas Sands en pertes au T1. Royal Caribbean cherche de nouveaux financements pour survivre au coronavirus. Alcoa renonce à ses prévisions et préserve ses liquidités. Just Eat Takeaway augmente son capital de 400 M€ et émet 300 M€ d'obligations. Delta Air Lines émet 3 Mds$ de dette pour améliorer ses ressources face au Covid-19. Dufry renonce à son dividende et à ses objectifs, et veut renforcer son capital. Forte hausse des bénéfices du Crédit Suisse au premier trimestre, mais la suite s'annonce plus compliquée.

Ça publie. Intel, Eli Lilly, Unilever, Hermès International, Schneider Electric, Vinci, Pernod Ricard, Atlas Copco, Dassault Systèmes, Volvo, Credit Suisse Group, Saint-Gobain, Worldline…