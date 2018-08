EN DIRECT DES MARCHES : Adocia, Akka, Gemalto, Apple, Berkshire Hathaway...

Areas, la filiale d' Elior a remporté sept points de vente sur l'aéroport de Malaga, numéro quatre en Espagne avec 18,6 millions de passagers annuels.Sans grande surprise, le groupe va récupérer le contrôle total de l'ingénierie MBtech auprès de Daimler , dans des conditions non divulguées. Depuis 2012, Akka détenait 65% de la société et l'Allemand le solde. Adocia réclame jusqu'à 1,8 milliard de dollars à Eli Lilly pour avoir indûment profité de sa recherche, tandis que l'américain réplique en demandant 188 millions de dollars. L'arbitrage est attendu en 2019.La biotech Inventiva annonce de nouveaux jalons avec son candidat lanifibranor, avec un premier patient en phase II dans la NAFLD et l'obtention de l'IND pour le développement aux Etats-Unis. Voluntis étend son partenariat avec AstraZeneca , dans les thérapies digitales en oncologie.Donald Trump estime que Google Facebook et Amazon pourraient être en situation de position dominante au regard des règles antitrust, mais refuse d'aller plus loin dans ses commentaires.Le suisse Sonova veut racheter 1,5 milliard de francs de ses propres actions, sur les trois prochaines années à partir d'octobre.Mark Read va succéder à Martin Sorrell aux commandes de WPP . Read est un produit interne, qui assurait la codirection depuis le départ du patron emblématique.La Chine a décidé de contrôler le nombre de jeux en ligne autorisés et plus largement la quantité de titres dans le pays. Tencent , en première ligne, souffre en bourse. Attention aux sociétés qui ont des ambitions sur place, comme Ubisoft Berkshire Hathaway a légèrement accru ses positions sur Apple , a fait savoir son fondateur sur CNBC hier. En parallèle, il a révélé que sa société avait procédé à quelques rachats d'actions.Le groupe californien doit dévoiler ses nouveaux iPhones le 12 septembre. Les invitations ont été adressées aux intéressés. La rumeur veut que trois modèles d'iPhone soient présentés.Le groupe américain va dépenser 3,9 milliards de livres (environ 4,3 milliards d'euros) pour racheter les cafés Costa à Whitbread Coca-Cola récupère notamment dans l'opération près de 4 000 implantations dans le monde et une torréfaction.Donald Trump toujours fâché contre l'UE sur l'automobile et contre la Chine pour de multiples raisons. Le marché espère un accord commercial canado-américain ce jour. La roupie indonésienne secouée.